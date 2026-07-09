Бившият шеф на ДАНС Деньо Денев и бившият началник на Териториалната дирекция на Агенцията във Варна Кирил Димов ще бъдат изслушани в парламентарната комисия по контрол над службите.

Очаква се те да представят информация във връзка с дейността на корпорация КУБ и на украинския гражданин Олег Невзоров.

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В края на юни Димов заяви, че изготвеното от него предложение за експулсирането на Невзоров от България е било с мотив „пране на пари“ и е изпратено до тогавашния шеф на Агенцията Деньо Денев. Според бившия шеф на ДАНС във Варна, 10 дни по-късно Денев е отменил заповедта, без да посочва мотиви за това.

Редактор: Цветина Петкова