Министерството на образованието и науката предлага промени в правилата за определяне на таксите за студентите, с които да се ограничи поскъпването на платеното обучение и да се даде повече свобода на университетите при определянето на някои от таксите. Проектът вече е публикуван за обществено обсъждане.

Цените в най-желаните специалности в момента

Сред най-скъпите в платена форма са тези в Медицинския университет в София. Годишната такса за специалност „Медицина“ е близо 10 000 евро, за „Фармация“ – над 8 100 евро, а за „Дентална медицина“ – повече от 6 500 евро.

За специалност „Право” Софийският университет предлага обучение срещу 410 евро годишно при държавна поръчка и 2230 евро в платена форма. В Пловдивския университет таксата е 614 евро на семестър при държавна поръчка и 1690 евро за платено обучение.

„Информатиката и компютърните науки" също е сред най-желаните специалности. В Софийския университет годишната такса е 460 евро при държавна поръчка и малко над 4000 евро в платена форма. Във Великотърновския университет съответните такси са 476 евро при държавна поръчка и 2260 евро за платено обучение.

Предлаганите от МОН промени

Едно от основните предложения е минималният праг за таксите при платено обучение да бъде намален от 60% на 50% от средствата за издръжка на обучението. Според представители на висшите училища сегашната формула затруднява университетите да определят конкурентни цени. Тоест - ако студент започне първи курс с такса 1000 евро годишно, до края на четвърти курс таксата му няма да може да надвишава 1200 евро годишно. Новите правила ще важат и за студентите, приети през учебната 2025/2026 година. Предлага се още университетите сами да определят таксите за кандидатстване, а държавни стипендии да получават само студентите и докторантите в редовна форма.

„Таксите, които се определят в България по формула, пречат на университетите свободно да ценообразуват“, коментира председателят на Съвета на ректорите проф. д-р Миглена Темелкова.

От Софийския университет посочват, че именно действащата методика е причината за настоящите размери на таксите. „Заради това и нашите такси са така изчислени“, обясни заместник-ректорът по учебната дейност проф. д-р Мадлен Данова.

Друга ключова промяна предвижда таксата за целия период на обучение в платена форма да не може да нарасне с повече от 20% спрямо първата година. Така, ако студент започне обучението си с годишна такса от 1000 евро, до дипломирането си тя няма да може да надхвърли 1200 евро годишно. Предлага се новите правила да важат и за студентите, приети през учебната 2025/2026 година. Проектът предвижда още университетите сами да определят таксите за кандидатстване, а държавни стипендии да получават само студентите и докторантите в редовна форма на обучение.

Темата за размера на таксите остава чувствителна за студентите. Йордан Кръстителски, студент по право в Софийския университет, определя образованието като обществена мисия. „Осигурява равенство не само между етническите, но и между различните слоеве на обществото. Дава права на човека. Той знае, че е значим в обществото“, казва той.

По думите на представители на студентската общност високите такси често отказват млади хора от платеното обучение, въпреки че университетите разполагат с механизми за намаляването им при доказани финансови затруднения.

Общественото обсъждане на проекта продължава до 15 юли. След това предложенията ще бъдат обобщени, а окончателният вариант ще бъде внесен за разглеждане и гласуване в Народното събрание. Това съобщи заместник-министърът на образованието и науката проф. д-р Сеня Терзиева-Желязкова.