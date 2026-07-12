В новия епизод на подкаста „Храмът на историите” пред Мариян Станков - Мон Дьо Кристиан Костов разкрива подробности за последните няколко години от живота си. Той засяга една от най-болезнените теми - началото на войната в Украйна и личните убеждения, които застават между него и най-близките му. Костов признава, че войната го е принудила да се дистанцира от приятелства, които вече не може да приеме. „Не мога да общувам с хората, които подкрепят агресия и омраза. Аз не мога да мълча“, казва той, но допълва, че публичното му мълчание по темата не е въпрос на избор. „Това, че не мога да казвам някои неща официално... е от гледна точка на безопасността на моето семейство“, споделя Костов и допълва, че част от тях са все още в Русия не по свой избор.

Музиката и приказката „Евровизия”

Кристиан Костов прави едно от най-личните си признания – това, че е бил на крачка да се раздели с музиката след началото на войната в Украйна. „Аз съм музика. Аз не мога без музика“, споделя изпълнителят, разказвайки как войната и последиците от нея са сринали професионалните му планове. По думите му отменени турнета, пропаднали проекти и прекъснати международни партньорства са го накарали да се запита: „Къде сгреших? Какво направих? Аз просто пиша музика.“ Въпреки тежките изпитания, той не се отказва от големите си мечти. След връщането си в България и подкрепата, която получава от своите колеги изпълнители, той се връща отново към създаването на музика. Кристиан разкрива, че днес, почти десет години след появата му на „Евровизия” вижда в себе си най-подходящия водещ на българското издание на конкурса. „Това ми е мечта“, казва певецът, убеден, че любовта на феновете на конкурса и владеенето на няколко езика могат да му помогнат да я сбъдне.

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Кристиан коментира и думите на руския изпълнител Филип Киркоров, който предизвика полемика с твърденията си около успехите на България на „Евровизия“. Пред Мон Дьо певецът заявява, че според него в изказването на Киркоров има „малко от всичко“ - его, амбиция и желание за победа, но не и цялата истина. „Не мисля, че лъже напълно. Но не мисля, че е истина също така“, казва Костов, като признава, че двамата се познават от години покрай семействата си. Той обаче е категоричен по отношение на успеха на България на конкурса: „Победата е на Дара и само на Дара, и на екипа им. На 100% и 200% всеки ден“, подчертава изпълнителят.

Интимният свят

Пред Мон Дьо, Кристиан Костов признава, че има страхове в любовта. А най-големият, признава той, е, че хората не го възприемат като личност, а като публичен образ. „Не ме избират. Никой не гледа мен като човек, а по-скоро ме гледат като... продукт“, казва изпълнителят. По думите му именно това усещане го кара да се пита защо не успява да изгради по-близки отношения. „Не знам как това да го оправя... Ако ми отвориш сега Инстаграм, личните ми съобщения, няма да намериш нищо интересно. Нищо, от никой, никъде“, споделя Костов.