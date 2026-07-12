Сaмо на две години и половина Натали-Ирен от Варна води най-важната битка в живота си. Малкото момиченце е диагностицирано с метахроматична левкодистрофия - изключително рядко и тежко генетично заболяване, което постепенно уврежда нервната система.

По информация на близките, болестта често протича без видими симптоми в началните си етапи, но след проявата им състоянието може да се влоши бързо. Затова времето е решаващ фактор за започване на лечение.

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В момента семейството търси възможност Натали-Ирен да бъде приета възможно най-скоро в специализирана клиника в чужбина. Водят се разговори с лечебни заведения в Европа, Турция и Китай, като окончателната цена на лечението ще зависи от това коя болница първа потвърди прием на детето. Очакваните разходи обаче са значителни и непосилни за семейството.

Зад призива за помощ застава и чичото на момиченцето - Дан, който разказва за тежкото изпитание, пред което са изправени близките. Те отправят апел към всички хора с възможност да ги подкрепят, за да може лечението на Натали-Ирен да започне навреме.

Дарителска кампания е открита в платформата „Павел Андреев“ , където всеки желаещ може да направи финансово дарение. Дори малките суми могат да имат голямо значение, когато бъдат събрани с помощта на много съпричастни хора.

Близките призовават, че ако някой не може да помогне финансово, може да подкрепи каузата, като сподели историята на Натали-Ирен. Според тях именно едно споделяне може да достигне до човек, способен да промени съдбата на едно дете.