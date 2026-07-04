Преди близо година хиляди българи се обединиха около каузата на Цало от Варна, за да му помогнат да спечели битката с агресивно онкологично заболяване. Средствата бяха събрани и болестта сякаш остана в миналото, но въпреки че лекарите следяха състоянието му през последните осем месеца, ракът реши отново да се върне, това сподели сестрата на младия мъж Виолета Иванова в ефира на предаването „Събуди се“.

Оказа се, че наново са започнали разсейки и се налага спешна трансплантация на стволови клетки, обяснява бащата на Цало – Лило Лилов. Решението за лечение за пореден път се оказва в чужбина, заради което младият мъж и съпругата му отново потеглят към клиника в Турция с нова надежда за живот.

Да помогнем заедно на Цало

В момента Цало има четири нови активни метастази, които веднага са започнали да тушират с химиотерапия, тъй като когато болестта се възвърне, тя е още по-свирепа, разказва съпругата му Христиана Цалова. Необходимата сума за първоначалните интервенции обаче отново надхвърля възможностите на семейството, а всяко забавяне може да бъде фатално. Близките трябва да заплатят на две болници 40 хиляди евро, които включват първата химиотерапия и автоложна трансплантация на стволови клетки.

Това обаче е само началото на заболяването и на финансовата тежест за тях. Христиана допълва, че тепърва ще следват още пет химиотерапии, както и поддържащи терапии, които ще възлязат на около 130 хиляди евро.

Надежда има за нас, но тя е на прекалено висока цена, споделя съпругата му и умолява хората да ги подкрепят, за да може Цало да приключи лечението, да се изправи на крака веднъж завинаги и да бъде отново мъжът, в когото се е влюбила. Бащата Лило Лилов също отправя призив към всеки, който има възможност, да помогне в тази тежка битка. Дори финансова подкрепа или просто споделяне на историята на Цало със сигурност би било голяма помощ за нас, категорична е сестра му Виолета.

Всеки, който желае да помогне на Цало, може да го направи по следните начини:

Дарителска сметка:

Банка: DSK BANK

IBAN: BG19STSA93000031786163

BIC: STSABGSF

Получател: Цало Лилов Цалов

Основание: Дарение за лечение на Цало Цалов

Revolut: 0884 950675 – Христиана Цалова

https://revolut.me/tsalova23