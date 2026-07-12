Снимка: Стопкадър, NOVA
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Шумът на водата, суровите скали и безкрайните планински гледки създават усещане за преклонение пред природата
Да достигнеш до Дяволското пръскало е среща с едно от най-дивите и впечатляващи места в България. Резерватът „Северен Джендем“ разкрива суровата красота на Стара планина - непристъпни скали, девствени букови гори и дълбоки пропасти, над които величествено се извисява връх Ботев.
Пътешествието започва от курорта Априлци по най-популярния маршрут - от квартал Видима през хижа „Плевен“ към първенеца на Балкана. Още първите километри са сериозно изпитание. Макар и сравнително кратък, стръмният горски участък преодолява близо 400 метра денивелация само за малко повече от час.
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На 1400 метра надморска височина туристите достигат хижа „Плевен“ – уютен изходен пункт към високата планина. От терасата ѝ се открива впечатляваща панорама към северните склонове на връх Ботев, осеяни с внушителни скални отвеси и поредица от двехилядници.
Оттук маршрутът навлиза в едни от най-старите букови гори в Стара планина. Дърветата, много от които са на повече от век, осигуряват прохлада през лятото и закрила от силните ветрове през останалата част от годината. Малко по-нагоре пътеката постепенно напуска гората и излиза сред алпийските поляни, които през лятото се покриват с боровинки.
След около половин час спокойно ходене в подножието на връх Млечен чал пред туристите се разкрива една от най-впечатляващите природни гледки у нас – Дяволското пръскало. От естествената панорамна площадка сред скалите се вижда целият водопад, чиято височина достига 202,5 метра, което го прави най-високия в България.
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Трудно могат да се намерят думи, които да опишат величието на това място. Шумът на водата, суровите скали и безкрайните планински гледки създават усещане за преклонение пред природата. Под водопада започва река Василковица, а високо над всичко това се издига връх Ботев (2376 м). Макар заобленото му било да изглежда непретенциозно, емблематичната радио-телевизионна кула превръща върха в един от най-разпознаваемите символи на Стара планина и на България.
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