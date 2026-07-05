Снимка: Стoпкадър, NOVA
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Маршрутът от Априлци преминава през вековни букови гори на ЮНЕСКО и разкрива панорама към дивия Северен Джендем
В сърцето на най-непристъпната част на Стара планина, сред отвесни скални зъбери, дълбоки долини и вековни букови гори, се намира един от най-високите водопади в България – Видимското пръскало. С височина от 159 метра той е скрит в дивите склонове на резерват „Северен Джендем“ и впечатлява с величествената си гледка.
Маршрутът започва от квартал „Видима“ в Априлци и следва около 7-километрова екопътека по поречието на река Пръскалска. Пътят преминава през широк горски път, а навлизането в Национален парк „Централен Балкан“ разкрива една от най-живописните части на планината. По трасето туристите вървят сред едни от най-старите букови гори в Европа, включени в списъка на световното природно наследство на ЮНЕСКО. Някога подобни гори са покривали около 10% от територията на Европа, а днес са запазени едва на 0,2%, което превръща българските букови масиви в изключително ценно природно богатство.
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След последния дървен мост по маршрута се достига до панорамна площадка, откъдето през дърветата се открива гледка към Видимското пръскало и величествения скален венец на Северния Джендем. Водопадът се спуска от седловината Пилешки полог по серия от скални стъпала, а отвесните скали с височина до 500 метра правят района един от най-недостъпните в Стара планина.
Преходът до панорамната площадка е сравнително лек и отнема около два часа в едната посока. След нея обаче теренът става значително по-труден. Липсва ясна маркировка, а стръмните пътеки често се губят сред висока растителност. Затова продължаването към високите части на планината се препоръчва единствено на туристи със сериозна планинска подготовка и подходяща екипировка.
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