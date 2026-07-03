Снимка: Стопкадър, NOVA
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Най-дългото от трасетата е 70 километра
Над 700 бегачи ще застанат на стартовата линия в поредното издание на „Троян Рън - по стъпките на Васил Левски“. В събота един от най-предизвикателните планински маратони у нас ще отведе спортистите високо в Троянския Балкан.
Най-дългото от трасетата е 70 километра и се движи в сърцето на Централна Стара планина - именно там, където Апостолът на свободата някога е пресякъл Балкана, за да развива своята революционна дейност.
"Дотам и обратно": По стъпките на Дякона през БалканаРедактор: Ивета Костадинова
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