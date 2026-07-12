Протест на земеделци затвори граничния пункт „Ивайловград - Кипринос”. Недоволството е заради това, че през пътя не могат да минават камиони, а това пречи на пласирането на продукцията в Гърция.

Граничният пункт вече повече от два часа и половина е затворен от земеделците. За разлика от „Калотина” и „Капитан Андреево”, където отиват гастарбайтерите, трафикът е доста слаб, но въпреки това има струпване на коли заради това, че пунктът е затворен. Те се пропускат периодично.

Организатор на протеста е земеделският производител Христо Парасарев. „Нашето присъствие днес тук го налага дискриминацията от страна на нашата държава на земеделците в Община Ивайловград, тъй като след влизането в Шенген очаквахме тези знаци, които са поставени на вход и изход за Гърция, да бъдат премахнати, но това не се случи”, коментира той.

Временна блокада на движението заради забраната за тирове на ГКПП „Ивайловград – Кипринос“

„За нас това означава, че не можем да минем оттук с камион, който тежи над 3,5 тона и да си продадем продукцията или да закупим семена и торове от Гърция, което ще ни коства няколко километра само, а трябва да пътуваме минимум 70 км до Харманли, Любимец или Свиленград, от където да си закупим или да си продадем продукцията”, обясни още той.

Земеделците са подкрепени и от гръцките си колеги. „Даже и миналата седмица, когато беше първата стачка, бяхме тук с тях. Разбираме техните проблеми, подкрепяме ги. Не е нормално това нещо”, заяви един от тях.

От АПИ обясниха, че забраната за минаване на камионите няма как да бъде премахната, тъй като тя се дължи на междуправителствена спогодба.