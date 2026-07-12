Снимка: Стопкадър, NOVA
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Недоволството е заради това, че през пътя не могат да минават камиони, а това пречи на пласирането на продукцията в Гърция
Протест на земеделци затвори граничния пункт „Ивайловград - Кипринос”. Недоволството е заради това, че през пътя не могат да минават камиони, а това пречи на пласирането на продукцията в Гърция.
Граничният пункт вече повече от два часа и половина е затворен от земеделците. За разлика от „Калотина” и „Капитан Андреево”, където отиват гастарбайтерите, трафикът е доста слаб, но въпреки това има струпване на коли заради това, че пунктът е затворен. Те се пропускат периодично.
Организатор на протеста е земеделският производител Христо Парасарев. „Нашето присъствие днес тук го налага дискриминацията от страна на нашата държава на земеделците в Община Ивайловград, тъй като след влизането в Шенген очаквахме тези знаци, които са поставени на вход и изход за Гърция, да бъдат премахнати, но това не се случи”, коментира той.
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„За нас това означава, че не можем да минем оттук с камион, който тежи над 3,5 тона и да си продадем продукцията или да закупим семена и торове от Гърция, което ще ни коства няколко километра само, а трябва да пътуваме минимум 70 км до Харманли, Любимец или Свиленград, от където да си закупим или да си продадем продукцията”, обясни още той.
Земеделците са подкрепени и от гръцките си колеги. „Даже и миналата седмица, когато беше първата стачка, бяхме тук с тях. Разбираме техните проблеми, подкрепяме ги. Не е нормално това нещо”, заяви един от тях.
От АПИ обясниха, че забраната за минаване на камионите няма как да бъде премахната, тъй като тя се дължи на междуправителствена спогодба.
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