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Дарина Алексиева не се е подчинила на подаден сигнал за спиране и е самокатастрофирала
Повдигнато е обвинение и е наложена гаранция от 5 000 евро на 24-годишната шофьорка, която самокатастрофира след гонка с полицията на Околовръстното шосе в София. Кръвната проба също показва наличието на алкохол - 1,89 промила.
Инцидентът е станал около 03:00 часа през нощта на събота срещу неделя. 24-годишната Дарина Алексиева не се е подчинила на подаден сигнал за спиране. Малко след това катастрофирала. Полицаите са я тествали с дрегер, който отчел 2,31 промила алкохол в издишания въздух. От полицията уточниха, че след телефонен разговор с баща си, младата жена е отказала да подпише документите по случая. Баща ѝ е дългогодишният общински съветник в София Орлин Алексиев.
Дъщеря на бивш столичен общински съветник е хваната да шофира с близо 2 промила след гонка с полицията
За повдигнатото обвинение се предвижда наказание между 1 и 3 години затвор. Тя е оказала съдействие на разследващите.
От Софийската районна прокуратура уточняват, че книжката на Алексиева е отнета, а ако бъде призната за виновна ще трябва да плати и стойността на луксозната кола, която е шофирала.
В автомобила, освен Алексиева, е бил и 23-годишен руски гражданин. Заради катастрофата двамата са с леки наранявания. Адресът, на който са били преди инцидента, е бил посещаван два пъти от полицейски патрули след сигнали за нарушаване на нощната тишина. На този етап тя не коментира инцидента.
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