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Калина Георгиева и Милена Димитрова са щастливи, че могат да бъдат полезни
Да намериш човек, на когото да повериш грижата за възрастен родител или близък с деменция, често се оказва трудна и дълга задача. След като преминават през този процес със собствените си семейства, две жени създават безплатна онлайн платформа, която свързва болногледачи и хора в нужда - без посредници и без комисионни.
Преди пет години животът на Калина Георгиева се променя. Майка ѝ получава инсулт, а по-късно лекарите поставят и диагнозата болест на Алцхаймер. След смъртта на баща ѝ грижите за болната жена остават изцяло в ръцете на дъщерята.
"Грижата за човек с Алцхаймер не е ежедневна, тя е ежечасна. Осъзнах колко е труден този процес - да намериш подходящ човек, на когото да довериш грижите за свой близък", казва Калина.
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Именно в този момент тя си задава въпроса: "Защо не съществува едно място, където да има цялата нужна информация, да може да се търси по определени критерии?"
А от личния опит се ражда и идеята - Калина се свързва с приятелката си Милена Димитрова, която живее в Германия, но също търси решение за своя възрастен баща във Варна. И така двете заедно създават платформата "Болногледач БГ".
"Платформата предоставя възможност за регистрация на търсещи и предлагащи грижа, при което всяка страна може да въведе структурирана информация за специфичните си нужди и умения", разказва Милена.
"Семействата могат да публикуват обява и да търсят по определени критерии, а болногледачите да създадат свой детайлен профил, където да споделят своя опит - с какви видове заболявания са се сблъсквали. По този начин двете страни да могат по-лесно да се срещат и да направят по-информиран избор", допълва Калина.
Освен профилите, платформата предлага практически съвети, а в бъдеще плановете са да има и система за оценки. Най-важното обаче е, че проектът няма търговска цел.
"В нито един момент не сме обсъждали и не ни е минавало през ума - платформата да е платена", казва Калина. А Милена допълва: "Искаме тя да се използва от всички безплатно и да остане такава до крайно съществуването си".
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А всички разходи по сайта и поддръжката се поемат изцяло от от двете жени. Сега те се надяват платформата да набере популярност, за да може да помогне на повече хора.
"Ако успеем да спестим поне мъничко от безсилието, в което хората попадат в тези ситуации - това означава, че нашите усилия са си заслужавали", споделя Калина.
Повече гледайте във видеото.
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