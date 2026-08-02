Да намериш човек, на когото да повериш грижата за възрастен родител или близък с деменция, често се оказва трудна и дълга задача. След като преминават през този процес със собствените си семейства, две жени създават безплатна онлайн платформа, която свързва болногледачи и хора в нужда - без посредници и без комисионни.

Преди пет години животът на Калина Георгиева се променя. Майка ѝ получава инсулт, а по-късно лекарите поставят и диагнозата болест на Алцхаймер. След смъртта на баща ѝ грижите за болната жена остават изцяло в ръцете на дъщерята.

"Грижата за човек с Алцхаймер не е ежедневна, тя е ежечасна. Осъзнах колко е труден този процес - да намериш подходящ човек, на когото да довериш грижите за свой близък", казва Калина.

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Именно в този момент тя си задава въпроса: "Защо не съществува едно място, където да има цялата нужна информация, да може да се търси по определени критерии?"

А от личния опит се ражда и идеята - Калина се свързва с приятелката си Милена Димитрова, която живее в Германия, но също търси решение за своя възрастен баща във Варна. И така двете заедно създават платформата "Болногледач БГ".



"Платформата предоставя възможност за регистрация на търсещи и предлагащи грижа, при което всяка страна може да въведе структурирана информация за специфичните си нужди и умения", разказва Милена.

"Семействата могат да публикуват обява и да търсят по определени критерии, а болногледачите да създадат свой детайлен профил, където да споделят своя опит - с какви видове заболявания са се сблъсквали. По този начин двете страни да могат по-лесно да се срещат и да направят по-информиран избор", допълва Калина.



Освен профилите, платформата предлага практически съвети, а в бъдеще плановете са да има и система за оценки. Най-важното обаче е, че проектът няма търговска цел.



"В нито един момент не сме обсъждали и не ни е минавало през ума - платформата да е платена", казва Калина. А Милена допълва: "Искаме тя да се използва от всички безплатно и да остане такава до крайно съществуването си".