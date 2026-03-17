В Бургас се проведе събитието „Кафене на забравената поръчка”, организирано от Домашния социален патронаж в града. Инициативата е продължение на мащабна кампания в борба срещу деменцията и е насочена към повишаване на обществената чувствителност по темата. Като част от упражнения за паметта, възрастни жени със заболяването влязоха в ролята на сервитьорки в заведението.

Идеята за това социално кафене води началото си от Япония. Целта е да се покажат на обществото трудностите, пред които са изправени хората с деменция, но и факта, че те притежават качества, с които могат да бъдат полезни. „Най-големият бич на деменцията е изолацията”, заяви Валентина Станкова, началник на Домашен социален патронаж - Бургас. Тя подчерта, че общуването и социализацията са част от важната превенция, наред с музиката, спокойствието и упражненията за паметта.

Около 80 милиона души по света страдат от деменция, като по данни на учени до 2050 г. броят им ще достигне около 150 милиона. Почти всеки седми човек започва да развива заболяването след 65-годишна възраст. Специалистите съветват, че контролът на сърдечно-съдовия риск, хипертонията и диабета може да намали случаите на деменция. Беше отбелязано също, че процентът на сърдечно-съдовите пациенти в България е по-висок в сравнение с други страни.

Кореспондент: Елена Танева

Редактор: Мария Барабашка