Европейският съюз свиква спешна среща на вътрешните министри заради мигрантската криза в сеута. Разговорите ще се проведат във вторник чрез видеоконферентна връзка.

Решението е взето единодушно след среща на представители на държавите членки и европейската гранична агенция "Бронтекс".

За общ европейски отговор настояха 22 държави, сред които и България. В същото време в ЕС остават сериозни разногласия как да бъде овладяна миграцията.

Близо 60 хиляди души навлязоха в испанския анклав от Мароко. При преминаването загинаха 67 души. Испания съобщи, че потокът вече е спрян и почти всички мигранти са върнати в мароко. Властите започнаха да поставят и 500-метрова плаваща преграда по границата .

"Плаващата преграда не е достатъчна и се поставя твърде късно. Вълноломът, който наричаме "вълнолома на смъртта", беше мястото на трагедията на 6 февруари 2014 година, когато мигранти загинаха при опит да достигнат Сеута по море. Още тогава настояхме той да бъде удължен, защото може много лесно да бъде заобиколен, както вече видя целият свят. Смятаме, че тази преграда от шамандури също може да се окаже уязвима, защото всеки може лесно да я преплува и да я заобиколи", заяви представителят на Гражданската гвардия в Сеута Рашид Сбихи.

Редактор: Цветина Петрова