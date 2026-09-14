Украинският президент Володимир Зеленски поиска парламентът да освободи главния прокурор на страната Руслан Кравченко на фона на мащабно корупционно разследване. Часове по-рано стана ясно, че Кравченко е подал оставка и според украински медии е напуснал страната. Той обаче отрича да е свързан с разследването.

Случаят е свързан с операция на Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП), при която беше разкрита предполагаема престъпна организация с участието на служители на Главната прокуратура. Според разследващите групата е получавала подкупи от измамни колцентрове, за да не възпрепятства дейността им, и е изпирала милиони от престъпни приходи. Като част от разследването е бил претърсен и кабинетът на Кравченко.

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Самият главен прокурор публикува видео, в което съобщи, че е подписал уведомление за подозрение срещу директора на НАБУ Семен Кривонос. Кравченко го обвинява във фалшифициране на официални документи с цел незаконна облага. Кривонос отхвърли обвинението и заяви, че не е виждал подобно уведомление и официално не му е било връчвано. НАБУ и САП определиха действията на Кравченко като част от „системна атака“ срещу независимите антикорупционни институции.

След оставката Зеленски подписа указ за отстраняването на Кравченко и призова депутатите да действат бързо. „Този главен прокурор има само един път пред себе си – освобождаване от длъжност“, заяви украинският президент.

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Парламентарната комисия вече е подкрепила искането, като предстои окончателното решение на депутатите. Кравченко не е обвинен и не е посочен като заподозрян по корупционното разследване и категорично отрича участие в него.

Редактор: Ралица Атанасова