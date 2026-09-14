Северна Македония намалява ДДС върху горивата от 18 на 10% като временна мярка срещу поскъпването и риска от проблеми с доставките на петрол и петролни продукти. Решението беше взето на заседание на правителството, съобщи кореспондентът на БТА в Скопие Маринела Величкова.

По-ниската данъчна ставка ще се прилага от 15 до 28 септември 2026 г. Според изчисленията на властите след промяната литър бензин EUROSUPER BS-95 ще струва около 100,5 денара, или 1,63 евро, а EUROSUPER BS-98 – приблизително 102,5 денара, или 1,67 евро.

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От правителството обясниха, че целта е да бъде ограничен ефектът от енергийната криза както върху домакинствата, така и върху бизнеса. Властите заявяват, че ще продължат да наблюдават пазара и при необходимост ще предприемат допълнителни действия.

Новата стъпка идва след вече въведеното намаление на акциза върху горивата, което е в сила от 20 юни.

Премиерът Християн Мицкоски заяви, че без двете мерки дизелът в страната би струвал с около 11-11,5 денара повече за литър спрямо сегашните цени.

По думите му потреблението на горива в Северна Македония се е увеличило значително, като на места дневните продажби надхвърлят 2 млн. литра. Особено голямо търсене се отчита в северните, западните и южните части на страната.

Според Мицкоски една от причините е засиленият поток от граждани на съседните Гърция, Албания и Сърбия, които зареждат автомобилите си в Северна Македония.

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Около 70% от продаваните количества са дизелово гориво – приблизително 1,4–1,5 млн. литра дневно. Премиерът изчислява, че само при дизела предприетите мерки спестяват на гражданите над 250 000 евро на ден.

За период от приблизително две седмици, ако бъдат включени и ефектите от намалените налози върху бензините с октаново число 95 и 98, общото спестяване за потребителите се оценява на между 4,2 и 4,5 млн. евро, посочи Мицкоски. Правителството мотивира временните данъчни облекчения с необходимостта да ограничи ценовия натиск в условията на несигурност около международните доставки на петрол и горива.

Редактор: Цветина Петкова