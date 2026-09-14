След случая „Мазонакис“ – има ли достатъчно контрол върху плазмаферезата у нас? Гръцкият певец почина след медицинска процедура, а разследването в Гърция продължава. Междувременно темата стигна и до България, а лекари предупреждават за рисковете.

Анестезиологът доц. д-р Димитър Гугутков обясни в ефира на „Здравей, България“, че тази процедура се практикува от доста време, като много хора спекулира, както с нея, така и с ползите от т.нар. озонотерапия, като премълчават за страничните ефекти. Плазмаферезата в много случаи може да спаси човешки живот, но прилагането ѝ за разкрасяване може да излага на риск, предупреди той.

Самата процедура представлява изваждане на част от кръвта на човека, в която плуват антитела, които не са полезни за нашия организъм. При автоимунни заболявания, тежки инфекции, алергични реакции те се премахват, за да не предизвикват негативни реакции в организма, обясни лекарят. Той обаче подчерта, че има много странични ефекти при прилагането на плазмаферезата, като чести такива са тромбофлебити, кръвоизливи на мястото на пункцията и компрометиран имунитет.

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„За съжаление, такива манипулации се прилагат на всевъзможни места, включително и медицински центрове, които не са подготвени за страничните ефекти и усложненията на плазмаферезата. Няма регулация, която да изгради точен протокол с възможностите за решаването на страничните ефекти при такива процедури“, обясни д-р Гугутков. Той отбеляза, че плазмаферезата се прави на „учудващи“ места и от хора без ясна компетенция.

Лекарят отбеляза, че когато се прави тази терапия, здравно заведение трябва да е оборудвано с нужната медицинска техника, за да се окаже помощ при нужда. Също така е необходимо да има специалисти, каквито са анестезиолозите.

Целия разговор гледайте във видеото.