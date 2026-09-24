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Експерт обърна внимание, че младите все повече се интересуват от това как точно ще се реализират, след като вземат своята диплома
„Учениците все повече се интересуват как ще се реализират след получаване на диплома от университет в чужбина, а не ги влече толкова, че просто ще заминат някъде”. Това коментира основателят на образователна институция „Дарби“ Бистра Илиева в ефира на „Социална мрежа" по NOVA NEWS.
По нейни думи в последните 20 години много неща са се променили в технологичен аспект и затова младежите са все по-информирани за образованието извън България. „Когато отворихме през 2007 г., толкова много хора се стекоха при нас, защото в този момент нямаше достатъчно информация за учението в чужбина”, каза основателят на „Дарби”. Тя изтъкна, че тогава най-желана дестинация е била Великобритания, докато сега е Нидерландия.
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Илиева обърна внимание, че в последните няколко години все повече млади проявяват интерес за образование в Испания и Италия. „Особено в Испания бяха разработени много програми на английски език”, каза тя.
„Учениците трябва да се фокусират върху това, което тях самите ги интересува, а не върху това, което са казали техни приятели, или пък да преследват амбициите на родителите си”, подчерта експертът.
На изложенията на „Дарби” има възможност кандидат-студентите да проведат тест за кариерно ориентиране, за да могат да разберат коя ще е най-подходящата сфера за тях. Бистра Илиева посъветва учениците да имат подготвен сертификат за владеене на език, когато си подават документите за кандидатстване.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Дарина Методиева
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