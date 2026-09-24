„Учениците все повече се интересуват как ще се реализират след получаване на диплома от университет в чужбина, а не ги влече толкова, че просто ще заминат някъде”. Това коментира основателят на образователна институция „Дарби“ Бистра Илиева в ефира на „Социална мрежа" по NOVA NEWS.

По нейни думи в последните 20 години много неща са се променили в технологичен аспект и затова младежите са все по-информирани за образованието извън България. „Когато отворихме през 2007 г., толкова много хора се стекоха при нас, защото в този момент нямаше достатъчно информация за учението в чужбина”, каза основателят на „Дарби”. Тя изтъкна, че тогава най-желана дестинация е била Великобритания, докато сега е Нидерландия.

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Илиева обърна внимание, че в последните няколко години все повече млади проявяват интерес за образование в Испания и Италия. „Особено в Испания бяха разработени много програми на английски език”, каза тя.

„Учениците трябва да се фокусират върху това, което тях самите ги интересува, а не върху това, което са казали техни приятели, или пък да преследват амбициите на родителите си”, подчерта експертът.

На изложенията на „Дарби” има възможност кандидат-студентите да проведат тест за кариерно ориентиране, за да могат да разберат коя ще е най-подходящата сфера за тях. Бистра Илиева посъветва учениците да имат подготвен сертификат за владеене на език, когато си подават документите за кандидатстване.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева