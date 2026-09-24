Виждам повод за умерен оптимизъм, заедно с това обаче и няколко червени лампи. Това коментира в „Интервюто в Новините на NOVA“ старши икономистът на Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов по отношение на новите данъчни промени, които управляващите предлагат.

По думите му има доста промени, които подобряват бизнес средата и правят данъчната система по-добре работеща, по-ефективна и по-справедлива. „Вдигането на прага за ДДС, постепенното осъвременяване на данъчните оценки, които да доближат до реалността оценките на имотите, няколко мерки за по-добра възможност за предприятията при инвестиции да намаляват разходите си и облагаемата печалба“, каза Богданов.

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Като голяма червена лампа той посочи идеята за облагане на свръхпечалбите. „Това е много спорна идея и според мен ще предизвика доста сериозен дебат“, заяви той. „В момента обсъждаме едно меню от предложения, и второ, не сме видели разходната страна на бюджета“, допълни икономистът. Той отбеляза, че когато говорим за стабилни публични финанси и борба с големия дефицит, трябва да видим и реформи в разходната страна.

„България казва на всички бизнеси: при нас данъкът е 10%, инвестирайте, правете бизнес на светло и вие ще плащате толкова дългосрочно. Това е червената лампа в предложенията. Предполагам, че ще има сериозна дискусия по тази тема. Това е притеснението - казвате, от една страна, това е много важна мярка, ще събере пари, от друга страна обаче, за една година - е, как да повярва бизнесът, че ще е само за една година? Изведнъж Министерството на финансите може да каже: „Ами, много хубаво, събрахме много пари, защо да не продължим, а защо да не продължим обхвата?“ И се завърта един порочен кръг, в който изведнъж увеличението на данъците, и то значително увеличение на данъчните размери, някак си ще почне да се приема като нещо нормално, а това ще влоши дългосрочните перспективи за икономически растеж и повишаване на конкурентоспособността на българската икономика“, каза Богданов.

„Ако изключим тази доста опасна идея за облагане на свръхпечалбите по начина, по който е представена към момента, другите предложения са по-скоро разумни и подчинени на една добра икономическа или фискална логика. В повечето случаи поправят дефекти на съществуващото данъчно законодателство“, отбеляза още той.

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Редактор: Ивета Костадинова