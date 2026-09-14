Данъчните оценки на имотите са на път да бъдат увеличени. Промяната се планира да започне от догодина с актуализация от 30%, като постепенно се стигне общо до 100% през 2029 г. Това е една от идеите, които ще залегнат в бюджета от следващата година. Как това ще се отрази на местните данъци и такси? Темата коментира общинският съветник от БСП Иван Таков в предаването „Пресечна точка".

Новите данъчни оценки на имотите може да повишат местните данъци с до 30%

Таков коментира, че близо 20 години не са увеличавани данъчните оценки, а през това време пазарната стойност на имотите се е увеличила в пъти. Проблемът с данъците обаче е малко по-широк, смята той.

„Механичното увеличаване на данъчните оценки е социално несправедливо”, смята Таков. По думите му по-подходящо е да има прогресивна скала, като в други европейските градове - за второ жилище, за трето жилище, на база квадратурата, на самата оценка на жилището.

„Данъчните оценки, ако се повишат, ще имат отражение най-малко върху три от перата на приходи в общинския бюджет", обясни Таков. Това ще се отрази и върху таксата „битови отпадъци", както и върху възмездното прехвърляне на недвижимите имоти.

Неговата калкулация сочи, че ако приходите на Столична община годишно в момента са около 550 милиона евро, ще нараснат с около 10%, ако се вдигнат с 30% данъчните оценки.

От тези около 50 милиона половината ще са от данък „недвижими имоти”, около 15 милиона от такса „битови отпадъци” и останалото от такса „възмездно прехвърляне на имоти”.

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Редактор: Ина Григорова