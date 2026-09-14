Мъж е с опасност за живота след побой в Хасково. Инцидентът е станал на 11 септември, когато в 23:20 часа на спешния телефон е сигнализирано за бой между двама мъже в парк срещу улица „Габрово“, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково, съобщи кореспондентът на БТА в Хасково Николай Грудев.

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Незабавно към мястото е изпратен патрул, който установил самоличността на биещите се – двама мъже на 26г. и 39г. По-младият удрял мъж повалил съперника си на земята и го удрял по главата. И двамата били във видимо нетрезво състояние. Полицаите транспортирали по-възрастния мъж в болницата, където е настанен за лечение, а другият мъж е задържан.

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На следващия ден прокуратурата му е наложила задържане за срок до 72 часа по образуваното досъдебно производство, допълват от полицията.

Редактор: Цветина Петрова