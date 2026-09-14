Над 24 000 души от цял свят и международен екип от кулинарни експерти посочиха най-вълнуващите дестинации за храна и напитки. В класацията има всичко – от евтина улична кухня и вековни таверни до дегустационни менюта в ресторанти със звезди „Мишлен“.

Всяка година Time Out подрежда градовете, които предлагат най-добрите възможности за хапване и пийване в света. Целта на класацията не е просто да отличи луксозните ресторанти, а да покаже цялата екосистема, която оформя вкуса на един град – от прочутите шеф-готвачи и независимите семейни заведения до пазарите, пекарните и сергиите за улична храна.

Това са местата, които събират местните жители и туристите около едно от най-големите удоволствия в живота – наистина добрата храна. Класацията „Най-добрите градове за храна“ за 2026 г., изготвена от Time Out в партньорство с Intrepid Travel, се основава на проучване сред повече от 24 000 души от различни точки на света. Участниците са оценили качеството на кулинарната сцена в своя град, достъпността на цените и типовете заведения, с които според тях градът се представя най-добре.

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Снимка: iStock

Към отговорите на местните жители са добавени и оценките на международен панел от редактори и кулинарни критици от мрежата на Time Out. Те са гласували за градовете, които според тях са най-вълнуващите гастрономически дестинации в света в момента.

За да бъде класацията географски разнообразна, в окончателния топ 20 е включен само най-високо оцененият град от всяка държава. Резултатът показва, че 2026 г. е изключително интересна за хората, които обичат да пътуват заради храната. От Лисабон до Лима ресторантите предлагат смели, необичайни и впечатляващо вкусни ястия. В Ню Йорк могат да се опитат ледени десерти със сатсума, в Копенхаген – нудли от рибни кости, а в Хошимин традиционната супа фо вече се превръща в основа на изискани дегустационни менюта. Мелбърн остава силна дестинация за висша кухня, Кейптаун развива т.нар. „забавно хранене“, а по света продължават да се разпространяват тенденции като авторските сандвичи, усъвършенстваните такос, натуралните вина и специализираните барове за кафе и коктейли.

В същото време местните жители все по-често се обръщат към места с характер – нови градски таверни, независими ресторанти със знакови ястия и пицарии, пред които си струва да се чака на опашка. Именно това е силата на класацията: съвременните кулинарни столици могат да

предложат нещо както на туриста с ограничен бюджет, така и на изтънчения ценител, готов да плати за незабравимо преживяване.

1. Лима, Перу

Почти не минава седмица, без в перуанската столица да отвори врати нов ресторант, за който всички говорят. Един от най-значимите дебюти е във артистичния квартал Баранко, където през март шеф-готвачът Родриго Фернандини открива своя първи ресторант флагман – Fernandini.

Снимка: iStock

Фернандини изгражда името си като ръководител на перуански ресторанти за висша кухня във Флорида и Ню Йорк. Дегустационното меню в новото му заведение е вдъхновено от изключителното природно и кулинарно разнообразие на Перу. Сред използваните продукти са кореноплодни от Андите, плодове от палмата мориче и какао от Амазония.

Подходът неизбежно напомня за Central – прочутия ресторант на Вирхилио Мартинес, който превърна различните природни височини и екосистеми на Перу в основа на своята кухня. С Fernandini Лима вече има още едно сериозно име на световната гастрономическа сцена.

♦ Какво да опитате?

Малката сладкарница El Pregón de las Once дава нов живот на почти забравени исторически перуански десерти. Особено внимание заслужава нейната версия на ранфаньоте, приготвена с многолистно тесто.

► Защо Лима е на първо място?

Ресторантите в Лима редовно попадат сред най-добрите в света. Фюжън ресторантът Maido например е носител на световната титла за 2025 г. Това международно признание се отразява и в оценките. 80% от жителите на Лима оценяват положително качеството на местната храна, а 85% - достъпните цени. Така перуанската столица е и най-евтиният град за хранене навън сред включените в класацията.

Лима получава и 70% от гласовете на експертния панел на Time Out, което я поставя на споделено второ място в зависимост от оценката на специалистите.

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2. Банкок, Тайланд

Кулинарната сцена в Банкок е особено вълнуваща през 2026 г. Причината е не само възраждането на уличната храна, но и новият прочит на тайландската висша кухня, който показва колко далеч могат да стигнат местните вкусове.

През миналата година ресторантът за южнотайландска кухня Sorn стана първият в страната с три звезди „Мишлен“. Успоредно с това ново поколение готвачи насочва вниманието към по-слабо познати регионални рецепти и ги представя чрез съвременни техники.

Известната с десертите си компания IBerry Group навлезе и в солената кухня с ThongSmith. Ресторантът превръща традиционните тайландски „лодкови нудли“ в по-изискано, но все така достъпно ястие. Новото заведение Trok Maraga прави подобен прочит на нудлите с пилешко месо и горчив пъпеш.

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Развиват се и нови гастрономически зони. Улица Song Wat става все по-оживена благодарение на концептуални ресторанти, барове и кафенета, в които старите вкусове се срещат със съвременния дизайн. Районът Talat Noi продължава да привлича почитателите на традиционната улична храна. Сред най-посещаваните места е непретенциозното Daeng Racha Hoi Tod, пред което хората се редят за хрупкав омлет със стриди.

♦ Какво да опитате?

В Khao San Sek на улица Song Wat си поръчайте сом на грил, глазиран с карамелизирана палмова захар и поднесен с дива левцена. Вкусът е опушен, сладък и леко горчив – необичайна, но категорично тайландска комбинация.

3. Мексико Сити, Мексико

Кулинарната сцена на Мексико Сити в момента е истински международен празник. Средиземноморски, азиатски и френски влияния завладяват кварталите Кондеса, Хуарес и Сан Мигел, без да изместват местните продукти и традиции.

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Сред най-интересните имена е Фабиола Ескобоса от ресторантите Cana и Gia, която смесва международни вкусове с мексикански съставки. Рикардо Вердехо от Charco е известен с уникалното приготвяне на зеленчуци, а Ана Долорес от Esquina Común вече е отличена със звезда „Мишлен“.

Един ден, посветен на храната в Мексико Сити, може да започне с крокети с пипиан в Café Ocaso, да продължи с миди в Lindy’s или картофи „Хаселбак“ в Lotti, а след това да премине през риба кампачи, приготвена по иновативен начин в Etranger.

В La Pantera се предлага томахоук стек на барбекю, а вечерта може да завърши в Pistilo с характерния за заведението замразен коктейл с череши.

♦ Какво да опитате

Такото е може би по-разпознаваем символ на града дори от аксолотъла. В Pujol шеф-готвачът Енрике Олвера предлага класически версии с никстамализирани тортили и традиционни мексикански листни зеленчуци.

4. Лондон, Великобритания

Лондон преживява бум на пищни, но лишени от излишна претенциозност италиански ресторанти. Тези места предлагат много повече от обичайните спагети „качио е пепе“.

В шумната Osteria Vibrato в Сохо се сервира изключително кремообразно бяло ризото. Auguste в London Fields предлага сочни шишчета, традиционни за област Абруцо, а в елегантния Martino’s в Челси могат да се опитат внушителни кюфтета. Сред най-обсъжданите места е Tiella в Бетнал Грийн – модерна тратория с превъзходни пасатели в бульон и огромен портрет на Шер на стената.

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Пицата в пъбовете също се очертава като един от вкусовете на 2026 г. Временните кухни на Dough Hands, Short Road, Hot Saint и Little Earthquakes превръщат лондонските пъбове в още по-привлекателни места за срещи.

♦ Какво да опитате?

Във френския ресторант Camille край Borough Market шеф-готвачът Елиът Хаштруди работи смело с карантия. Сред ястията му има касуле и необичайни предложения със свинска зурла.

5. Барселона, Испания

Кулинарната сцена на Барселона е изпълнена с интересни противоречия. От една страна, градът е испанската столица на авангардната висша кухня, има повече звезди „Мишлен“ от Мадрид и изобилие от минималистични азиатски ресторанти от висок клас.

От друга страна, известни готвачи се завръщат към същността на традиционната каталунска кухня. Те преоткриват бавно приготвените софрито сосове и дълго къкрещите яхнии, като осъвременяват добре познатите домашни рецепти. Сред тях са макароните по каталунски и капипота – богата и желирана яхния от телешка глава и крачета.

Снимка: iStock

Наред с това се наблюдава силен възход на латиноамериканската кухня, особено в съседния град Оспиталет де Льобрегат, който е оживена част от голямата градска зона на Барселона.

♦ Какво да опитате

Задължително място е La Cova Fumada – рибарска таверна от 50-те години на миналия век в крайморския квартал Барселонета. Именно там е създадена „бомбата“ – единствената изцяло оригинална тапа, родена в Барселона. Тук може да се опита истинска каталунска кухня, незасегната от модерни техники и туристически моди.

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6. Хошимин, Виетнам

През 2026 г. високият клас ресторанти в Сайгон вече не могат да бъдат определяни като „развиваща се сцена“. Те официално се превърнаха в световна гастрономическа сила.

През април CieL – ресторант с едва 15 места около кухненския плот – беше обявен от Food & Wine за третия най-добър ресторант в света. Неговият млад шеф-готвач Ле Виет Хонг получава звезда „Мишлен“ само седем месеца след откриването.

Дни по-късно Tales by Chapter, първата във Виетнам растителна кухня с нулев отпадък, попадна сред най-добрите нови ресторанти в света според Condé Nast. Заведението получи и зелена звезда „Мишлен“ за устойчивост.

Дори традиционното фо навлиза във висшата кухня. Новият Pot Au Phở 2.0 предлага 12-степенно дегустационно меню, изградено около емблематичната виетнамска супа. Само на същата улица обаче човек може да седне на пластмасово столче и да получи не по-малко убедителна купа фо на цена, която е стократно по-ниска. Някои от бульоните къкрят в едни и същи съдове от десетилетия.

Снимка: iStock

Именно това самочувствие отличава Хошимин – градът може да предложи едновременно изискана дегустация и великолепна улична храна.

♦ Какво да опитате

В CieL заслужава да се резервира дегустационното меню дори само заради рибния плавателен мехур. Той е задушен в концентриран бульон, запържен в масло и поставен върху копринен крем с даши.

Това е знаковото ястие на шеф Хонг – освободено от географски граници и кулинарни догми.

7. Мелбърн, Австралия

Мелбърн отдавна е известен със своите ресторанти, но според авторите на класацията никога не е имало по-вълнуващ момент за хранене в града. Готвачи като Том Сарафян, Рошийн Каул, Гаян Пиерис и Зоуи Бърч разширяват представите на публиката с модерни и смели прочити на арменска, египетска, френска, китайска, шриланкска и австралийска кухня.

Пред Charrd се образуват големи, но според местните жители напълно оправдани опашки за бургери от световна класа. Пилешките сандвичи на Chicky Boi имат почти култов статут, а Bakemono привлича с вдъхновени от Япония печива. Ресторантите вече не се опитват да угодят на всички чрез огромни менюта. Новата тенденция е към „конкретна автентичност“ – специализиране в ясно определени регионални кухни.

Снимка: iStock

Така места като португалския Marmelo и Otakoi – първият и единствен украински ресторант в Мелбърн – успяват да изградят вярна публика.

♦ Какво да опитате

Пилешкият шиш в Zareh е намазан с чеснов сос тум, изпечен на грил и поднесен върху ароматни билки и мариновани зелени люти чушки. Това е ястие, което опровергава представата, че пилешкото може да бъде скучно.

8. Пекин, Китай

През 2026 г. ресторантският живот в Пекин все по-често излиза на открито. Хората заменят търговските центрове с брънчове край парковете и кафенета сред зеленина. Сред примерите са La Casa Verde в парка Нангуан и Noddin Coffee в парка Liuyin, където стъклените фасади, зеленината и спокойната атмосфера определят преживяването.

Завръща се и интересът към потапящите кулинарни спектакли. В Oriental Art Palace Beijing историята на императорския двор се превръща в представление на живо, а посетителите могат да се облекат като гости от древния двор, докато вечерят.

Снимка: iStock

Исторически сгради също получават нов живот като творчески пространства. В Jollo

Cafe & Bar южнокитайски вкусове се поднасят в стара сграда във френски художествен стил.

След залез коктейлната сцена на града оживява. В барове като TIAO, разположен в традиционна алея хутун към Mandarin Oriental Qianmen, гостуват някои от най-добрите барове в Азия.

♦ Какво да опитате

В In & Out край Liangmaqiao се предлага пиршество от диви гъби от провинция Юнан. Ястието е земно, сезонно и може да бъде последвано от спокойна разходка край реката и дипломатическия квартал.

9. Атина, Гърция

Вековни таверни, модерни гастротаверни и ресторанти за висша кухня определят облика на съвременна Атина. Готвачите променят представите за това как могат да изглеждат и да се усещат традиционните гръцки ястия.

Delta е единственият ресторант в страната с две звезди „Мишлен“. Паралелно с него интерес предизвикват нови места като Kuchisabishii, Thirio и Zigoala. По-традиционни предложения могат да се открият в Giagia Koukou, Manari и Pharaoh, докато Tudor Hall и Okio предлагат модерни интерпретации на средиземноморската кухня.

Снимка: iStock

Готвачи като Тасос Мантис от Soil и Петрос Димас от Makris Athens съчетават устойчивия модел „от фермата до масата“ с авангардни техники. Изводът е ясен – висшата кухня в Атина никога не е била толкова интересна.

♦Какво да опитате

Гръцката салата присъства на почти всяка местна трапеза, но в Ateno тя е превърната в главен герой. Цял червен домат е поставен върху бяла чиния и крие пълнеж от нарязани домати, краставица и лук. Под него има крем от сирене фета и натрошен сухар, а ястието е завършено с бульон от краставица.

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10. Лисабон, Португалия

През последната година жителите на Лисабон откриват все повече удоволствие между две филии хляб. Модерни места като Tosta и Bibs се превръщат в център на сандвич манията в града.

Промени настъпват и във висшата кухня. Броят на ресторантите със звезди „Мишлен“ расте, но дегустационните менюта стават по-кратки, непринудени и достъпни. Най-характерната тенденция обаче е появата на т.нар. неотаска. Това са непретенциозни и гостоприемни ресторанти, които запазват традиционната португалска кухня в основата си, но я изпълняват с техническа прецизност и творчество.

Сред най-добрите примери са O Velho Eurico, Polémico и Vida de Tasca, където храната

често пристига върху метални подноси и бели хартиени покривки.

Снимка: iStock

♦ Какво да опитате

Gancho на Луиз Бура е отличен избор за първа среща с неотаска кухнята. Ястия като аранчини с кабидела и телешки тартар „à Brás“ показват как традиция, техника и творчество могат да се съберат в една чиния.

11. Кейптаун, Южна Африка

Най-добрите ресторанти в Кейптаун се вдъхновяват от океана и крайбрежието. Те използват местни диви продукти и на пръв поглед прости съставки, за да създават смели и запомнящи се менюта.

Amura на шеф-готвача със звезда „Мишлен“ Анхел Леон, разположен в хотел Mount Nelson, помогна на Кейптаун да попадне в списъка на списание Time със 100-те най-

велики места в света.

В Test Kitchen Fledgelings Люк Дейл-Робъртс и главният готвач Нейтън Кларк развиват концепцията за „забавно хранене“. Менюто е повлияно от уличната кухня, удобно за споделяне, но изпълнено със сериозна техника.

Ресторантът Fyn е включен в пилотната програма на ЮНЕСКО за устойчива храна. Той е един от само четирите ресторанта Relais & Châteaux в света, избрани за инициативата.

Снимка: iStock

Това показва, че Кейптаун не просто следва тенденциите, а активно ги създава.

♦Какво да опитате

В Seebamboes шеф-готвачът Адел Хюз предлага ястието Lichen – седем дни отлежавала риба тон с кокос, лайм, хрупкави листа къри и местни морски водорасли. Вкусът е свеж, солен и директно свързан с богатите на келп води край Кейптаун.

12. Осака, Япония

Осака бързо надраства славата си единствено като японска столица на уличната храна. Градът се превръща в сериозна дестинация за ресторанти от висок клас. Ново поколение готвачи преосмисля японските вкусове чрез прецизни техники, майсторство и внимание към произхода на продуктите.

Tonkatsu Minato издига обикновения пържен свински котлет на ново ниво, като използва подбрани породи месо и продължително пържене при ниска температура. Sushi Shigenaga се отказва от по-сладкия ориз за суши, характерен за региона, и използва по-остър, богат на оцет стил от Източна Япония, комбиниран с морски продукти от Кюшу.

Дори удонът получава нов прочит. В Aozora Blue готвачът прилага традиционни техники за соба и създава пълнозърнест удон с необичайно ядков вкус и плътна текстура.

Снимка: iStock

♦Какво да опитате

Kyomachibori Nakamura превръща тонкацу в изискано меню в стил омакасе. Различни части от подбрани породи свинско месо се сервират една след друга, за да се усетят индивидуалните им вкус и текстура.

13. Бенгалуру, Индия

Кулинарната сцена на Бенгалуру е богата, хаотична, постоянно резервирана и изключително забавна. На една маса могат да се сервират опушени коктейли с масло от листа къри, докато

пред друго заведение хората чакат 40 минути за бургери с двойно кюфте.

Ресторантите в районите Индиранагар, Корамангала и MG Road вече уверено залагат на ясна специализация. LUPA е пълен почти всяка вечер заради купите с лъскава паста „качио е пепе“, а Bar Sama привлича с ярки тайландски вкусове и отлично охладени коктейли.

Баровете приемат напитките много сериозно. В тях се използват кокум, черен пипер, тамаринд и пандан, а обикновените сладки миксове вече не са достатъчни.

Същите тенденции, които завладяват световните столици, присъстват и тук – пицарии с квас, барове за натурално вино и места, които съчетават музика на винил със собствена пивоварна.

Снимка: iStock

♦ Какво да опитате

Pizza 4P’s – единственият индийски ресторант от виетнамската верига – предлага пица със скариди и чесън или с бурата. Коричката е опушена и покрита с мехурчета от високата температура, а сиренето се произвежда на място.

14. Неапол, Италия

Неаполитанците са дълбоко привързани към традициите. Любимите семейни тратории, пицарии и места за сандвичи не изчезват, но управлението им постепенно се поема от по-младото поколение. Тези наследници въвеждат новости, без да прекъсват връзката с корените.

В Salumeria Malinconico Алесио Малинконико създава нов начин за представяне насемейната традиция, която обхваща четири поколения. Той си сътрудничи с барове за натурално вино, модерни ресторанти и дори с най-популярния книжен клуб в града.

В Mimì alla Ferrovia шеф Салваторе Джулиано почита класики като пармиджана от патладжан и паста „ала дженовезе“. Наред с традиционните рецепти Джулиано предлага и по-съвременни идеи като тако в хлебче бао.

Снимка: iStock

♦ Какво да опитате

Пастата „ала дженовезе“ в Mimì alla Ferrovia е задължителна. Бавно задушени лук и говеждо месо се разтапят в богат сос рагу, сервиран със зити и пресен босилек.

15. Ню Йорк, САЩ

Ню Йорк продължава да бъде мястото, на което всички искат да бъдат. Причината не е само ресторантът Kabawa, определян като най-добрия в САЩ и предлагащ карибско дегустационно меню с пикантно козе месо и едри скариди с люти чушки. Градът може да се похвали и със Sip & Guzzle в Уест Вилидж – бар на две нива, известен със замразените си напитки със сатсума и газирани коктейли с томатийо. Той е определян и като един от най-добрите коктейл барове в света.

Най-голямата сила на Ню Йорк обаче е способността му да придава сериозен кулинарен авторитет както на скъпите ресторанти, така и на буритото със свинска мас от улична сергия или на пикантните смеси, разтърсвани в плик и сервирани в бар.

Снимка: iStock

♦ Какво да опитате

Carnitas Ramirez в Ийст Вилидж е изцяло посветен на свинското месо. Използват се език, уши, бузи, зурла и дори мозък. Такото surtida комбинира хрупкава кожа с мазни и желирани парчета месо в една впечатляваща хапка.

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16. Хонконг

Докато в различни части на света продължава засиленият интерес към китайската култура, Хонконг преживява отчетливо корейски момент, особено по отношение на храната.

Корейските барбекю ресторанти отдавна присъстват в града, но през последните години се появяват много по-специализирани места. Някои се фокусират върху определени региони на Корея, а други – върху конкретни групи ястия. Sol предлага иновативна висша кухня, O’rm е повлиян от остров Чеджу, Obongzip се специализира в пържен октопод, Um Yong Baek – в супа със свинско и ориз в стила на Пусан, а Minyoung Fish Factory – в сурови морски продукти.

Снимка: iStock

Хонконг разполага и с модерни паста барове и изобилие от десерти с шамфъстък, но особено интересен е фактът, че много корейски заведения избират града за своите първи и единствени международни филиали.

♦ Какво да опитате

Самгетанът в Sol разглобява традиционната корейска пилешка супа с женшен на отделни елементи – пилешко, бульон и ориз. За по-местно изживяване може да се посети отново отворилият Big JJ Seafood Hotpot, който предлага висококачествени продукти в щедри порции за потапяне във врящ бульон.

17. Буенос Айрес, Аржентина

През 2026 г. храната в Буенос Айрес отдавна не се изчерпва със стековете. Градът се свързва отново с имигрантските си корени чрез възхода на т.нар. неободегон – ново поколение квартални ресторанти, ръководени от млади готвачи.

Те се концентрират върху вкусната храна и местното кулинарно наследство, като

представят носталгични ястия с безупречна техника. Тази тенденция може да се усети в непринудения Garabato и в Silvino, разположени в модерната гастрономическа зона между кварталите Чакарита и Колехиалес.

Снимка: iStock

Същевременно пицата преживява златен период. Хората са готови да чакат повече от час както за парче от нови места като Kalis Pizza, така и за вечните класики Güerrín и El Cuartito.

В квартал La Paternal се намира трудният за категоризиране Santa Inés, а Gran Dabbang остава местна емблема на фюжън кухнята с малки чинии. В Нунес могат да се посетят елегантният италиански ресторант Evelia и високо оценяваният Ness.

♦ Какво да опитате

При само една вечер в Буенос Айрес добър избор е миланезата от рибай стек с пържени картофи в El Preferido de Palermo. Заведението е създадено от екипа зад световноизвестния Parrilla Don Julio.



18. Марсилия, Франция

Благодарение на ново поколение готвачи и ресторантьори Марсилия продължава да разширява своята вече международно призната кулинарна сцена. Следвайки примера на пионери като Café des Épices и La Mercerie, днес посетителите могат да открият разнообразни предложения между районите Endoume и Saint-Charles.

Le Suffren и Bistrot Chave предлагат оживени бистро класики. Le Consolat и Meo Midnight експериментират с азиатска фюжън кухня, а разширената Poissonnerie Kennedy се концентрира върху риба и морски дарове.

Снимка: iStock

♦ Какво да опитате

Край Старото пристанище се намира малкото заведение Tetro с два входа. Там младият Рафаел Франсоа работи сам и създава менюта, вдъхновени от сутрешния пазар и вечните вкусове на Средиземноморието. Цените остават изненадващо приятелски.

19. Копенхаген, Дания

Копенхаген е домакин на церемонията по връчването на звездите „Мишлен“ за Северна Европа през 2026 г. и градът е завладян от истинска „Мишлен“ треска. Висшата кухня прониква във всички нива на местната гастрономическа сцена.

Френският ресторант Kong Hans Kælder с две звезди „Мишлен“ привлича внимание и със своята пекарна Kong Hans Bakery. Множество бивши готвачи от прочутия noma създават нови концепции както във високия, така и в по-достъпния ценови сегмент.

Снимка: iStock

Стилният, но непринуден Bar Vitrine на Дрити Арора предлага отлична индийска храна

и почти винаги има опашка пред вратата. В Esse Мат Орландо създава смели устойчиви предложения, сред които нудли, направени от рибни кости. Дори сред атракционите в градините „Тиволи“ има временен ресторант със звезда „Мишлен“.

♦ Какво да опитате

Пастетът в тесто в Kong Hans Bakery представлява богата мозайка от месо и кехлибарено желе, обвита в маслено тесто. Най-добре се комбинира с корнишони и горчица.

20. Меделин, Колумбия

Традиционно консервативният в кулинарно отношение Меделин разширява вкусовия си хоризонт. Градът предлага повече разнообразие и иновации от всякога.

Ресторанти като Idílico, Test Kitchen Lab и Salón Centro не заличават традиционните

колумбийски ястия, а ги преосмислят. Те следват примера на утвърдени места като El Cielo и Carmen. Предстои към тях да се присъедини и Boro на шеф-готвача Хайме Родригес от Celele. Неговият ресторант в Картахена е обявен за петия най-добър в Латинска Америка.

За по-непринудено хапване All Day Café на шеф Педро Фернандес предлага сандвичи,

вдъхновени от колумбийската кухня. В близкия Енвигадо скритото бижу Oh! Food сервира достъпен растителен обяд.

♦ Какво да опитате

На плота в Empanadas El Machetico de Nico може да се опита една от най-хрупкавите емпанади с говеждо месо и картофи в Колумбия – улична храна в най-добрия ѝ вид.

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Кулинарната карта на света се променя

Класацията за 2026 г. показва, че голямото гастрономическо преживяване вече не се определя само от белите покривки, сложните дегустационни менюта и звездите

„Мишлен“.

В Лима достъпната храна съществува редом с ресторанти от световна класа. В Банкок и Хошимин уличните сергии могат да предложат преживяване, сравнимо с това в най-

изисканите заведения. В Неапол и Барселона младите готвачи осъвременяват традициите, без да се отказват от тях.

На други места – от Кейптаун до Копенхаген – устойчивостта, местните продукти и намаляването на отпадъците вече са не просто морален избор, а двигател на кулинарното творчество.

Общото между всички градове в списъка е способността им да съчетават минало и бъдеще, достъпност и лукс, квартална идентичност и международни влияния. А за пътешествениците изводът е прост: през 2026 г. някои от най-интересните истории за един град могат да бъдат открити не в музеите и туристическите справочници, а в неговите пазари, кафенета, таверни и ресторанти.

Редактор: Дарина Методиева