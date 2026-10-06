Снимка: iStock
-
Представят новия състав на Надзорния съвет на Българската банка за развитие
-
Тръмп: Изтеглихме бомбардировачите си от „Феърфорд” заради „някои заплахи”
-
Очаква се тази седмица да стане ясно името на новия изпълняващ функциите главен прокурор на България
-
Весела Чернева: Политическите дивиденти от връщането на останките на цар Самуил са водещи за България и Гърция
-
NYT: Преговорите за мир в Украйна включват авоарите на "Лукойл"
-
Йотова: Варна ще се превърне в голям технологичен и индустриален център
Лондон предупреждава за ответна мярка, ако Израел затвори британското консулство в Източен Йерусалим
Ново дипломатическо напрежение между Великобритания и Израел. Лондон заплашва да експулсира до 27 израелски дипломати, ако Израел затвори британското консулство в Източен Йерусалим.
Според израелски медии британският посланик е предупредил, че ще бъде изгонен по един израелски дипломат за всеки британски представител, принуден да напусне страната.
Десетки делегати напуснаха залата преди речта на Нетаняху пред Общото събрание на ООН
Консулството на Обединеното кралство трябва да затвори врати в четвъртък.
Решението е в отговор на британските санкции срещу стоки от израелски селища на Западния бряг, които Лондон счита за незаконно окупирани територии.Редактор: Георги Иванов
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни