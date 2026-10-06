Ново дипломатическо напрежение между Великобритания и Израел. Лондон заплашва да експулсира до 27 израелски дипломати, ако Израел затвори британското консулство в Източен Йерусалим.

Според израелски медии британският посланик е предупредил, че ще бъде изгонен по един израелски дипломат за всеки британски представител, принуден да напусне страната.

Десетки делегати напуснаха залата преди речта на Нетаняху пред Общото събрание на ООН

Консулството на Обединеното кралство трябва да затвори врати в четвъртък.

Решението е в отговор на британските санкции срещу стоки от израелски селища на Западния бряг, които Лондон счита за незаконно окупирани територии.

Редактор: Георги Иванов