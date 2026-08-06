Тази година земеделската реколта е богата, имаме добра и качествена продукция. Властите контролират вноса, когато той е законен. Когато обаче е незаконен, това означава, че плодовете и зеленчуците не могат да бъдат „хванати” от НАП, БАБХ и митниците. Заради това засилихме контрола по границите със Северна Македония, Сърбия и Турция. Това каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

„Търсете българското”, призова той.

Започват масови проверки на вноса на плодове и зеленчуци

Абровски каза, че при направените проверки впечатление са направили цените. Той даде пример с домати, внесени от Косово, които струват 30 евроцента за килограм. Министърът подчерта, че при контрола се извършва проверка на качеството, безопасността и наличието на забранени препарати. Той беше категоричен, че към момента няма данни за пратки, в които да има пестициди.

Закъсняла ли е държавата с контрола на вноса на плодове и зеленчуци

Ресорният министър коментира и инициативата на държавата „Кошница с грижа”. Той каза, че тази мярка работи, при това успешно, което се доказва от данните на хранителните вериги. Абровски подчерта, че в „кошницата” са включени продукти от първа необходимост, но подчерта, че към тях не спадат плодовете и зеленчуците. Ангажимент на веригите е да предлагат предимно български стоки.

Земеделският министър заяви, че управленската програма на кабинета ще бъде публикувана съвсем скоро. Абровски разкри, че кабинетът планува да направи одит на всички язовири, които са "под шапката" на Министерството. Той подчерта, че към момента язовирите са пълни на около 80%.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова