Мерките на държавата по границите срещу нелегалния внос на плодове и зеленчуци отдавна трябваше да бъдат осъществени и това трябва да е една нормална практика за държава, която е външна граница на ЕС. Тези мерки трябва да бъдат постоянни и извършвани и във вътрешността на държавата. Това каза в ефира на предаването „Твоят ден” на NOVA NEWS Цветан Цеков, председател на Браншовата камара „Плодове и зеленчуци”.

„Каквито и проверки да се извършват на външната граница, те трябва да бъдат повсеместни, за да се хванат именно онези партиди, които влизат с камиончета под 3 тона и половина от северната и южната граница и не се контролират”, подчерта той.

Започват масови проверки на вноса на плодове и зеленчуци

Мярката е малко закъсняла, тя е реактивна, защото можеше да се предвиди, че заради галопиращата инфлация в държавата, все по-голям брой малки търговци ще имат интерес да внасят земеделска стока от съседни страни на много по-ниска цена, за да извлекат максимални печалби. Това коментира проф. Косьо Стойчев, икономист и преподавател в СУ.

„Можеше да се предвиди, че влизаме в активен туристически сезон, следователно търсенето и консумацията се повишават. И вместо държавата да урегулира отношенията на пазара на плодове и зеленчуци, е възможно, намалявайки вноса, да стане причинител на допълнително увеличаване на цените на тези стоки”, посочи той.

По думите на проф. Стойчев дори самата новина, че се намалява вносът от външни контрагенти може да доведе до условия за повишаване на цените, което и парадоксално по време на активно плододаване в нашата страна.

Според Цветан Цеков има огромна разлика между цените на изкупуване от производителите до цените за крайния клиент. По думите му в момента има изключително сериозно производство, същевременно невъзможност да реализираме собствената си продукция, както и висок внос.

Започват масови проверки за вноса на плодове и зеленчуци по границите с Турция и Северна Македония

„Трябва да се замислим къде става изкривяването на пазара. Докато няма регламентирана търговска надценка, ще виждаме спекула. Средноевропейските търговски надценки за бързооборотните стоки, каквито са плодовете и зеленчуците, са между 20 и 25%, а в България - 100-150%“, категоричен бе Цеков.

По думите на проф. Косьо Стойчев българските производители нямат пряк достъп до крайния потребител, тъй като винаги по средата стои някой трети, който държи пазарното място.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова