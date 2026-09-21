Стартът на нашето правителство беше труден, защото през годините се натрупаха управленски дефицити и липса на ясна визия и стратегия за развитие на България. Това доведе до отслабване на управленския капацитет, задълбочаване на неравенствата, ограничаване на икономическата активност и спад на инвестициите, на индустриалното развитие, производството и експорта. Това каза президентът Румен Радев по време на среща с представителите Американската търговска камара в България.

Той отбеляза, че целта на кабинета е страната ни да се развива като демократична, европейска държава с устойчив обществен и икономически модел на развитие и високо качество на живот.

Радев отбеляза, че в програмата за управление на страната има два основни стълба. Първият е демонтаж на олигархичния модел и борбата с корупцията, а вторият - ускоряване на икономическото развитие.

Радев каза, че кабинетът все още не е преборил олигархията, защото борбата е дълга. Той обаче отбеляза, че първата точка в поставените цели - отстраняване на олигархията от политическата власт, е постигната. В момента се работи върху това да се отстрани олигархията от достъпа до публичния ресурс, а това вече се прави много успешно - прекратяват се компрометирани обществени поръчки, прави се ревизия на други и т.н.

Премиерът подчерта, че се работи с партньорски служби в чужбина, правят се ревизии, установяват се активи, имоти и дейности на български граждани в чужбина, които работят в разрез със закона. И даде пример за “полети до други държави с други лицензирани въздушни оператори”, като по този случай има и нужната документация. “Политици и влиятелни личности работят чрез поставени лица. Ние продължаваме нашите разследвания с цялата сила на държавата и всички инструменти на институциите”, подчерта Радев.

Премиерът каза още, че се създават механизми, които да предотвратят повторно завладяване на институциите. Като заяви, че по този начин се контролира работата и на настоящия кабинет, за да не се допусне отново влизане на олигархията. “Когато някой казва, че сменяме един олигархичен модел с друг, аз веднага го отричам”, категоричен беше министър-председателят.

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“Отвсякъде политически сили напират да увеличим плащанията - за общинска инфраструктура, за заплати, за социални дейности. Ние искаме да дадем повече. Въпросът е откъде ще дойдат тези пари. В нашата програма ние отговаряме откъде ще дойдат повишените постъпления към бюджета. Искаме да сменим модела на икономическо развитие - от потребление, преразпределение, безразборни заеми, както беше досега, към ускорен икономически растеж, основан на висока производителност, на икономика на знанието, на повишаване на конкурентоспособността, на привличане на инвестиции, подобряване на бизнес средата у нас, създаване на условия за повишена икономическа активност”, каза още Радев. Според него така икономиката на страната ще бъде изведена в друга орбита.

Радев отбеляза, че САЩ е ключов партньор за България. Стокообменът между двете страни е нараснал за миналата година с над 40%. А традиционна сфера на сътрудничество е сигурност и отбрана, също така и енергетиката. Премиерът отбеляза и нуждата от пробив в нови сфери на икономическо сътрудничество и най-вече новите технологии. Радев призова за повече американски инвестиции у нас. Друг терен, на който САЩ и България могат да работят заедно, е образованието и науката. Премиерът отбеляза, че страната ни се утвърждава като водеща европейска държава в производството на сателити. Той отбеляза, че у нас отбранителната индустрия има голям потенциал. Радев подчерта, че друга цел на кабинета е изграждането на университетски кампус заедно със САЩ. Необходимо е да се повиши процентът на инженерните специалности, допълни той.

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"Бизнес закуската на АТК е събитие, на което бизнеса очаква да чуе повече от правителството за неговите мерки за устойчиво развитие на България и на устойчив икономически растеж. Това може да стане чрез активна политика с бизнеса и стратегическите съюзници на България", открои изпълнителният директор на АТК Иван Михайлов.

По думите му очакванията за събитието са високи, защото днешната среща ще надгради съществуващия институционален диалог между АТК и кабинета.

Михайлов благодари на приетата покана от страна на премиера Радев.

Редактор: Цветина Петрова