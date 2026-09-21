Пореден пробив за Софийския околовръстен път след повече от две десетилетия чакане - Националният експертен съвет одобри устройствения план (ПУП) за последния незавършен участък. Това обяви във Facebook кметът на София Васил Терзиев.

„Одобрението на ПУП не е подарък за София. То е изпълнение на поет ангажимент и важна стъпка в общата работа по проект, който държавата и общината дължат на хората“, коментира Терзиев.

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„Софийският околовръстен път е част от републиканската пътна мрежа и от стратегическите транспортни връзки на страната. По него преминава транзитен пътнически и товарен трафик, той свързва ключови автомагистрали и е част от трансевропейската транспортна мрежа“, пише Терзиев.

„Именно този участък е пряко свързан и с достъпа до бъдещата Национална детска болница – място, към което ще пътуват деца и семейства от цяла България. Затова завършването на Околовръстния е важно за София и е ангажимент с национално значение“, казва Терзиев. По думите му предстоят техническите проекти, отчуждаване, финансиране и строителство.

Редактор: Габриела Павлова