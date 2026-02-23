Жители на квартал „Суходол” излязоха на протест заради лошото състояние на части от Околовръстния път.

Малко след 18:00 часа те затвориха едно от ключовите кръстовища в знак на недоволство от опасната инфраструктура на Околовръстния път, както и от интензивния транзитен и тежкотоварен трафик, преминаващ през квартала.

Опасни дупки по Околовръстното шосе на София затрудняват движението

От Столичната община обясниха, че текущ ремонт на пътя се прави редовно, а следващ ремонт на участъка ще бъде направен веднага, след като времето позволява още в рамките на тази седмица.

„30 години караме в дупки, кал, прах, несигурност за децата ни. Един час караме до „Горна Баня”. Нормално ли е?”, запита Стамен Стоянов, жител на квартал „Суходол”.

„65 млн. евро за избори, а нямат 1 млн. за една отсечка”, изрази недоволството си Петър Янков, жител на столичния квартал.

„Ние ще извършим текущи ремонти на трасето и ще осигурим неговата проводимост. Длъжен съм обаче да кажа, че това е лекуване на симптома, а не неговото лечение. За да се случи това, трябва да видим изградено Околовръстното шосе на София, което всъщност предвижда проводимост на повече коли, отколкото дори ждрелото на Кресна”, заяви зам.-кметът по „Обществено строителство“ на Столична община Никола Лютов, който пристигна на място при протестиращите.

Редактор: Ивета Костадинова