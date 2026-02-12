Избягвайте движението по Околовръстното шосе по посока от "Горна баня" към ”Люлин” - такива призиви изпълват социалните мрежи. Водачи сигнализират за огромни дупки, които забавят трафика, а заради лошото състояние на пътя редовно разбиват колите си. Положението се е влошило след последния сняг. Кратерите поглъщат цели гуми и чупят предници, алармират потърпевши.

Огромна дупка на пътя: Жители на три видински села настояват за спешен ремонт

Лозан Тодоров споделя, че всеки ден шофира през участъка, като нормалното времетраене за преминаването е 1-2 минути, а той го изминава за около половин час. "В тъмната част на деня видях как с един камион минаха да запълнят дупките - с лопати работниците хвърляха асфалт. Подавах множество сигнали за разбития път до СО и АПИ. Имам информация, че се обработват, институциите знаят за проблема", посочи той.

Петър Вутов от Асоциация за квалификация на автомобилистите препоръча на водачите да преминават с не повече от 2-3 км/ч покрай отбивката за Горна баня, тъй като състоянието на пътната настилка е много лошо. "Автомобилите със специален режим трябва да бързат и минават на свой риск през този участък. Виждаме, че има изпаднали тасове в дупките, това значи, че са дълбоки около 25 см, може да се счупи джанта, да се спука гума или пък да настъпи друга сериозна повреда в автомобила ви", предупреди експертът.

От Столичната община заявиха за NOVA, че са предвидили средства за ремонт, но през зимните месеци не е възможно да се извърши полагане на топла асфалтова смес, а има риск да се отворят нови дупки. От АПИ обясниха, че заплащат на общината за поддръжката на пътя.

От Столичната община изпратиха и своята официална позиция по казуса:

„Ул. „Бойчо Бойчев“ и участъкът от Софийския околовръстен път от кв. Горна баня до разклона за Суходол са в силно амортизирано състояние, с компрометирана настилка, липса на ефективно отводняване и необходимост от цялостен ремонт. В дългосрочен план е необходимо реализирането на цялостна реконструкция и разширение на посочения участък от Софийския околовръстен път, което следва да бъде възложено от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Интензивният тежкотоварен трафик, включително преминаването на превозни средства с тегло, близко до максимално допустимото за носимоспособността на пътя, води до силно разрушаване на пътното платно и образуване на множество неравности, в това число локално разрушаване на пътя на определени участъци, посредством появата на мрежовидни пукнатини. Неблагоприятните метеорологични условия към момента – висока влажност и минусови температури – допълнително усложняват състоянието на пътя. При тези условия полагането на топла асфалтова смес е технологично неефективно и би довело до изключително краткотраен резултат.

С цел осигуряване на проходимостта и безопасността на движението през зимния период е възложено извършване на временни ремонтни дейности със студена асфалтова смес. Съгласно действащите нормативни изисквания, при отрицателни температури могат да се изпълняват единствено належащи и временни ремонти. През последните дни се извършват само аварийни и временни ремонти въпреки валежите и влажната основа, което намалява трайността.

От 2023 на отсечката от Околовръсния път от бул. „Цар Борис III“ до кръговото при ж.к. „Люлин“ са вложени 1,196,788.83 евро.

При подобряване на метеорологичните условия е предвидено започване на текущ ремонт с полагане на топла асфалтова смес. Столична община ще продължи да предприема необходимите действия за поддържане на участъка в безопасно за движение състояние“ .

Повече по темата гледайте във видеото.