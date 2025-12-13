В Северозападна България, където малките населени места от години се борят да оцелеят, една пътна отсечка се е превърнала в символ на забравата. Участъкът между селата Милчина лъка, Медешевци и Буковец във Видинско е в катастрофално състояние – осеян с дълбоки дупки, пропаднали участъци и растителност, която е превзела платното. Местните жители разказват, че преминаването по него е истинско изпитание.

„Ако легнеш в една дупка, няма да те намерят“, сподели жител на селото.

Оплакванията на хората са, че всяко пътуване до Видин завършва със счупени части по автомобилите. Заради лошия път дори децата им, които живеят и работят в София, се страхуват да ги посещават. Животът без магазин, без лекар и с несигурен достъп за линейка превръща ежедневието в борба. „Ако дойде линейка, дойде. Ако не – умираш и това е“, казват жителите.

Пътната инфраструктура у нас: Драстично спада качеството на пътната настилка

Община Грамада поддържа един автобус седмично до Видин, но шофьорите едва се справят с опасната отсечка. „Всеки ден чакам да ми кажат, че курсът ще е за последно – колите се чупят, пътят е с ями, растителността го е превзела. Когато две коли трябва да се разминат, единият буквално търси пролука“, обясни кметският наместник на Медешевци Цецка Цветкова.

Проблемният участък е около 20 километра и е третокласен път, за който отговаря държавата. От Областното пътно управление признават, че отсечката се нуждае от основен ремонт. „Такъв би отнел време заради необходимото проектиране, но можем да започнем с ремонт на най-компрометираните места“, заявява директорът на ОПУ–Видин Валери Димитров. До края на годината се обещава поне почистване на храстите и растителността, които буквално са стеснили пътя.

Местните хора обаче са категорични – не искат много, искат само нормален път. „Нека се вземат в ръце. Не искаме да сме забравени“, настоява кметският наместник.