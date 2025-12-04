Качеството на пътната настилка в България се влошава драстично. Това показва анализът на Института за пазарна икономика, който се позовава на данни на Агенция „Пътна инфраструктура”. Делът на пътищата в добро състояние намалява с 4,4 процентни пункта до най-ниското ниво за последните 10 години.

Според данните в Добрич, например, едва 5% от пътищата са в добро състояние. Областите с най-голям дял пътища в добро състояние са Благоевград (63,9%), Пазарджик (58,6%) и Смолян (58,5%).

В Стара Загора делът на оценените като добри пътища е намалял с 32 процента, сочат данните. Жители на града споделиха, че смятат пътищата за некачествени – неравни, с тънък асфалт и много дупки.



От Института за пазарна икономика, които правят анализ на данните, отчитат рязка промяна тази година.



„Докато дълги години оценките сочеха стагнация - нямаше някакви много големи промени в качеството на инфраструктурата по области, сега виждаме в някои региони много бързи спадове, на места в пъти. Според мен това е по-скоро някаква промяна в начина, по който АПИ мери, но най-вероятно това означава и че предишните оценки са били надценени”, смята икономистът от ИПИ Адриан Николов.



И още от данните - оказва се, че едва една трета от пътищата у нас са в добро състояние.



„Колкото повече се местим далеч от магистралите и първокласните пътища, толкова по-бързо спада оцененото качество на инфраструктурата. Много ясно разделение има на север и на юг. Северна България е с отявлено по-ниско качество на пътищата, Северозападът е много ясен пример, тъй като там от години се говори за лошото качество. Не се строят вертикалните коридори и съответно пътната инфраструктура остава в доста лошо качество”, добави Николов.

В отговор до NOVA от АПИ заявиха, че за подобряване на състоянието на републиканската мрежа през тази година са възложени дейности за текущ ремонт на стойност над 1,621 млрд. лв. По-голямата част от възложените работи са със срок на изпълнение 2 години.

„От Агенцията припомняме, че заради политическата нестабилност няколко пъти са били обявявани и впоследствие прекратявани обществени поръчки за избор на изпълнители. Липсата на навременни ремонтни дейности е основна причина за данните в анализа за 2024 г.“, пише още в съобщението.