България заема десето място сред държавите с най-натоварени пътища в света. Това показва международно проучване на глобалната платформа за сравнение на цени на автомобили под наем. Класацията е изготвена на база анкета сред клиенти на компанията, използвали услугите ѝ в различни държави.

От платформата посочват, че в проучването участие вземат 12 015 шофьори. Те са оценили натовареността на пътната обстановка по скала от 0 до 10. Резултатите са използвани за подреждането на първите 20 държави в класацията.

Във Великобритания ремонт на път може да отнеме век

Според данните България се нарежда на десето място с резултат от 6,36 точки. Според анализа това означава, че при пътуване към София или други големи градове е препоръчително предварително планиране, за да се избегнат пиковите часове и възможните задръствания. В челната десетка попада и Турция, която е класирана на пето място. На първите позиции се нареждат Албания със 7,14 точки, следвана от Черна гора със 7,12 и Мароко с резултат 6,91 точки.

Редактор: Петър Иванов