Докато в България магистрала „Хемус“ се строи вече половин век, във Великобритания средната продължителност за основен ремонт на пътища достигна 100 години. Темата стана гореща след сигнал от жители на графство Оксфордшър, които поискали преасфалтиране на улицата пред домовете си – последно ремонтирана през 1983 г. От Общината им отговорили, че ще трябва да изчакат още, тъй като средният срок за обновяване на настилката е век.

По данни на британските пътни служби в страната има над 1 милион дупки, или по шест на всяка миля.

„Пътищата в населените места бяха оставени да се влошават. Липсата на инвестиции и грижа вече е опасна – уврежда автомобилите и подкопава доверието в правителството“, заяви депутатът Оливър Райън.

Около 98% от пътната мрежа е под управлението на общините, които страдат от хроничен недостиг на средства.

„Асфалтът трябва да се подменя на всеки 15 години, но липсата на финансиране доведе до сегашното бедствие. Средната честота на обновяване вече е 93 години“, обяснява депутатът Пол Колър.

Според статистиката над 25 000 шофьори са претърпели щети по автомобилите си заради дупки само през тази година.

„Пътищата, превърнати в кратери, са опасни и струват скъпо. Средният ремонт на автомобил вече е 600 паунда“, коментира транспортният министър Хайди Александър.

Експерти настояват за въвеждане на иновативни материали и системи за поддръжка.

„Климатичните промени – по-влажните зими, екстремните горещини и студове – ускоряват разрушаването на настилките. Изкуственият интелект може да открива пукнатини още преди да се появят. Вече се тестват самовъзстановяващи се асфалтови смеси и цименти с бактерии, както и системи за регулиране на температурата на пътищата“, каза депутатътАлекс Майър.

