Край на тайните около заплатите и нови механизми срещу неравнопоставеното заплащане – но готов ли е българският бизнес за тази промяна? Темата в „Социална мрежа” по NOVA NEWS коментира Веселина Панайотова от фондация „Мама има работа”.

"Работодателят повече не може да пита официално какво е заплащането на страната работа, но може да пита колко очаква кандидатът за позицията", обясни Панайотова.

Нова европейска директива дава право на служителите да знаят колко получават колегите им

По повод отношението и заплащането на работодателя към жените, тя уточни, че тяхната фондация организира програми в тяхна подкрепа. "Много жени, които се връщат на работа след майчинство, имат притеснения как биха съвместявали майчинството с работата. Има страх как да се върнат на работа, какво би се случило, ако детето се разболее", добави още тя.

