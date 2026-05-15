В ритъма на „Бангаранга” DARA се класира за големия финал на „Евровизия” в събота. Певицата излезе под номер 1 във втория полуфинал на сцената във Виена сред 15-те страни, които продължават да се борят за победата.

От дни букмейкърите ѝ отреждаха място в топ 10 на големия финал. А часове преди полуфинала в четвъртък вечер, на репетицията тя грабна първото място сред гласовете на публиката и журналистите.

Оригиналното име на песента идва от ямайски жаргон и означава "хаос" или "суматоха". Това е централният образ в изпълнението, който символизира бунт срещу нормите. DARA и "Бангаранга" могат да бъдат подкрепени в събота с гласуване на сайта на "Евровизия", както и с SMS от българите в чужбина.

Дара завладя сцената на втория полуфинал на Евровизия

Във втория полуфинал участваха 15 държави: България, Азербайджан, Румъния, Люксембург, Чехия, Армения, Швейцария, Кипър, Латвия, Дания, Австралия, Украйна, Албания, Малта и Норвегия. 10 от държавите се класираха за големия финал в събота. Освен България, напред продължават и Украйна, Норвегия, Австралия, Румъния, Кипър, Малта, Албания, Дания и Чехия.

Финалистите от първия полуфинал, който се проведе във вторник, бяха избрани след гласуване от зрителите. Това са Гърция, Финландия, Белгия, Швеция, Молдова, Израел, Сърбия, Хърватия, Литва и Полша.

Освен тях, напред продължават и миналогодишният победител Австрия, както и Великобритания, Германия, Франция и Италия.

