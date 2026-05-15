Рубриката „Непознатите земи“ този път отвежда зрителите до Хондурас, където край бреговете на Карибско море освен испански и английски звучи и един необичаен език - гарифуна.

Репортерът Стоян Нешев разказва за културата на народа гарифуна - потомци на африкански роби и местни карибски племена. В град Пунта Горда местни жители посрещат гостите именно на този език, който и днес е част от ежедневието на общността.

„Живея тук през целия си живот. Моята култура е Гарифуна. Това е моят дом. Добре сте дошли“, разказва местен жител.

Според екскурзовода Виктория Тонева езикът гарифуна представлява смесица между езика на племето арауак и африкански езици, съхранили се през вековете в Карибския регион.