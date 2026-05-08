В „Непознатите земи” отново надникваме из Филипините – този път, за да видим как живеят и каква е философията им за живот. Отиваме на обиколка из филипинските улици с местен тук-тук. На всеки втори усмихнат местен се пада по едно возило, с което и най-неравната повърхност се оказва съвсем преодолима.

Слизайки от филипинския тук-тук няма да получите касов бон, но може да получите леко главоболие и със сигурност печат в душата си за щурото преживяване.

„Непознатите земи”: По стъпките на непознатите етиопски племена

И колкото и да си приличат по лицата и по душата, всички филипинци са и достатъчно далечни едни от други. Островите са повече от 7 хиляди, а местните диалекти са близо 200, често дотолкова различаващи се, че местните хора сами не могат да се разберат помежду си. Затова пък намират пресечни точки в официалната форма на езика си – тагалог.

В неделя в ефира на „Събуди се” по NOVA предстои пълната история на Алис Дамянова.

Редактор: Цвета Лазаркова