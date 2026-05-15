Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски проведе среща с негови предшественици, заемали поста през последните 30 години. Той посочи, че има амбицията такива разговори да има всеки месец оттук нататък, за обмяна на експертни съвети и препоръки в сектора.

„Смятам, че всеки колега е дошъл с желанието и намерението да помогне и да даде нещо на тази държава и на земеделието ѝ. Всеки, с опита и визията си, може да допринесе за моята работа и за тази на всеки бъдещ министър”, каза Абровски.

Депутатът от „Прогресивна България” Явор Гечев заяви, че от този съвет не трябва да се очакват политически послания, а само експертни мнения, с които да се допринася за по-добрата работа на министерството.

Министър Абровски обясни, че в следващия програмен период България трябва да изготви национален план. „Към него Европейската комисия ще предложи конкретни препоръки с оглед състоянието на държавата ни. Те се изготвят на база срещите, предложенията и визията на България по шестте приоритета за развитие на ЕС”, обясни Абровски и допълни, че напояването ще бъде абсолютен приоритет.

Земеделският министър свика извънредно заседание на Съвета по храните заради цените

Министърът каза още, че ще бъде удължен Законът за еврото, за да се гарантира, че няма да има безконтролно увеличаване на цените. „Също така се опитваме да затворим ножицата към търговските вериги, защото целта на всеки земеделски производител и български преработвател е да си осигури справедлив пазар, от който да получи своята цена”, уточни земеделският министър.

Депутатът Явор Гечев разказа каква е идеята зад методика за справедливите цени, която има готов вариант.

„Тя представлява горе-долу следното: взимаме цената на едро, специфичните средни разходи по различните методики и данни в ЕС - тоест колко струва логистиката, транспортът при осреднени норми, каква е средната нормална надценка на даден продукт, рекламите и така се получава някакъв тип цена. Нея обаче съпоставяме с други параметри. Взимаме различни цени за сравнение, например със съседните Румъния и Гърция, както и Франция, Германия, Австрия. Към тези цени ще се направят приравнявания в зависимост от различния ДДС в отделните държави. И съответно ще се сложи индекс за покупателна способност в различните държави. Колкото повече параметри се взимат, толкова повече на практика има осреднена цена и индикатор, който да ориентира гражданите на държавата ни за типа ценообразуване и да съпоставя с реалните модели, които има на пазара. Ще се види логиката на европейските модели, как се ценообразува и каква е тежестта на всяко едно стъпало в ценообразуването и във веригата за доставки. Не забраняваме нищо на големите или малките търговски вериги. Амбицията на тези законопроекти е да върне реалната пазарна икономика и да даде повече пазарна сила на потребителя и на производителя”, обясни Явор Гечев.

Целия брифинг гледайте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова