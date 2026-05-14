Това е пакет от мерки, които касаят цените, които не могат да бъдат обосновани от цени на горива и други фактори. Този разговор много се води в обществото по отношение на цени, които са прекомерно високи и се дължат на пазарната структура, на начина на ценообразуване и на прекалено високите надценки. Тези законопроекти целят да ограничат нелоялните търговски практики и цените, които на практика произтичат от тях. Това обясни в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS депутатът от "Прогресивна България" Явор Гечев, коментирайки приетите в пленарна зала промени в Закона за защита на потребителите.

Той подчерта, че на практика се удължава част от Закона за въвеждане на еврото, за да няма шоково повишаване на цените след неговия край, който наближава. "Удължаваме го с една година“, заяви народният представител.

Гечев припомни, че в новите промени са включени редица индикатори, по които се разпознават нелоялни търговски практики, и които вече са 33 на брой. „Те казват: "Ако правите това, не е ОК". Но не ограничаваме цените. Никой не е казвал на големите вериги каква трябва да бъде цената. Искаме регулаторите да знаят как се формира реалната надценка, тоест как е образувана цената“, подчерта той.

И обясни, че пределната цена е практика, заимствана от Германия, която се отнася до съвместно господстващо положение - когато няколко субекта имат толкова пазарна сила, че могат да изкривяват цените, без изрично да се договарят. „Прекомерната цена е индикатор, който се мери само при този тип дружества и само когато е доказано, че те попадат в тази категория. Това не е директна регулация на пазара, а инструмент срещу неговите изкривявания. Целта е да се върне нормалното функциониране на пазара, а не да се ограничава“, категоричен е депутатът от "Прогресивна България".

