Снимка: Иван Кънчев, NOVA
Акцията е проведена на два адреса в столицата
Мащабна операция на СДВР срещу имотните измами. Акцията се провежда на няколко адреса в столицата, като някои от тях са разположени в квартал „Факултета“.
Има задържани, като по информация от разследването броят на арестуваните ще нарасне в хода на операцията. Полицейското присъствие е засилено, като то включва и жандармерия.
Започна мащабна спецоперация в цялата страна, проверяват и търговци
По неофициална информация е задържано знаково лице от активния криминален контингент с Георги Янев - Джеймса, както и нотариусът с отнети права Борис Янков. Текат процесуално следствени действия.
По данни на NOVA преди време също имало разследване за същите хора. Тогава предположенията са били, че те са отнемали имотите на възрастни и на психично болни хора с различен вид схеми.
Очаква се представители на органите на реда да дадат допълнителна информация.
