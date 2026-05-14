Поредно съдебно заседание по делото „Сияна“ се проведе в Плевенски окръжен съд, но без съществен напредък по казуса. Причината - комплексната автотехническа и медицинска експертиза, ключова за изясняване на фактите около тежката катастрофа, все още не е готова.

Въпреки това заседанието се състоя, като основната му цел бе изпълнение на процесуални формалности. Сред тях - страните да потвърдят съгласие дядото на загиналата Сияна, който е управлявал автомобила при инцидента, да бъде прегледан от вещо лице.

Делото "Сияна": Очаква се нова автотехническа експертиза за тежката катастрофа

Защитата на Георги Александров - обвиненият за смъртта на Сияна шофьор на тир - поиска изменение на мярката му в по-лека. Очаква се съдът да се произнесе в следобедните часове.

Припомняме, че първоначалната експертиза по делото бе оспорена и отхвърлена, което наложи назначаването на нова. Очаква се тя да бъде изготвена най-рано през юни, което на практика отлага същественото развитие на процеса.

Бащата на Сияна - Николай Попов, отново изрази остро недоволство от темпото на делото. По думите му причината за забавянето е системен проблем с вещите лица и качеството на изготвяните експертизи.

Той настоя за по-строг контрол - включително създаване на регистри на вещите лица и проверки на доходите им от страна на Сметната палата, с цел ограничаване на практиките, които водят до протакане на съдебни производства.

Делото „Сияна”: Бащата твърди, че вещото лице и адвокатът на подсъдимия са приятели

Според Попов част от действията по делото са излишни. Като пример той посочи изискването съдът да приеме декларация от дядото на Сияна, че е съгласен да бъде прегледан - процедура, която близките определят като ненужна, но въпреки това изпълняват.