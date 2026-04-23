Делото за смъртта на 12-годишната Сияна продължава в Окръжен съд - Плевен. Оказа се, че новата автотехническа експертиза все още не е готова, а вещото лице, което я изготвя - е поискало отлагане на делото. Това предизвика отново гнева на бащата на Сияна - Николай Попов, който поиска промяна в законодателството за вещите лица и прогнозира, че делото ще се проточи поне 4-5 години.

Делото „Сияна”: Бащата твърди, че вещото лице и адвокатът на подсъдимия са приятели

Преди днешното заседание отново имаше протест пред Съдебната палата в Плевен. „Не е готова експертизата и това е заради вещите лица. Делото ще бъде отложено, като вещото лице е поискало то да се насрочи за юни или юли. Дотогава продължавам с натиска, продължавам с борбата за каузата си. Няма да спираме изобщо. Промяна ще има и ще я постигнем заедно. Няма да се откажем“, категоричен е бащата на Сияна Николай Попов.