„Тази привилегия, която ползваха Борисов и Пеевски, беше знак на техния опит за доминация в българската политика – съвместен опит, който нанесе много сериозни щети на ситуацията в България и доведе до протестите и впоследствие до свалянето на правителството”, това коментира депутатът от „Демократична България“ Павел Попов в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Той изрази мнение, че това сваляне на охраната е трябвало да се случи, но допълни, че със законодателен акт е щяло да бъде по-трайно и са щели да бъдат „предотвратени бъдещи такива ситуации, в които някой се опитва да се възползва от специално положение, да покаже, че той е шерифът в държавата”.

Свалиха охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов

Относно отхвърленото предложение за парламентарна комисия, която да разследва имущественото състояние на Делян Пеевски, Попов посочи, че парламентът е върховният орган на властта и трябва да има възможността да създава такива комисии. По думите му пред тях „явяващите се имат много по-голяма свобода на това, което съобщават”, което би подпомогнало разследващите органи.

По темата за съдебната реформа той потвърди, че групата му ще подкрепи законопроектите на първо четене в зала. По въпроса за изискванията към нов главен прокурор и шефове на съдилища, депутатът подчерта, че се търси „последователност на техните действия, липса на компрометиращи обстоятелства и така нататък”. Според него нравствените качества се проявяват в действията по време на кариерата и е важно например „никой да не си е купувал апартамент на данъчна оценка, защото знаем, че истинските цени на недвижимите имоти са много различни”.

За отношенията между партньорите в демократичната общност Попов заяви, че има определени различия в икономическата философия на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“, но според него те не са били толкова радикални, за да стане необходима раздялата им.

