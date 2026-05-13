Районната прокуратура в Габрово задържа и повдигна обвинения срещу 36-годишен мъж, участвал в масовото сбиване на 6 май. Той ще отговаря пред съда за причиняване на леки телесни повреди по хулигански подбуди.

Според разследването мъжът е ударил с ръка в лицето един от потърпевшите, като е счупил носа му, а на друг е причинил комоция след ритници в главата. За подобни посегателства законът предвижда до 3 години затвор.

Обвиняемият е осъждан, изтърпял е ефективно наказание, но е реабилитиран.

