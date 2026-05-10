Напрежение в Габрово заради масово сбиване в града. Случаят е от 6 май вечерта, но стана популярен в социалните мрежи заради кадри от охранителни камери. В него участват жени и мъже, като се вижда, как един от участниците рита в главата паднал човек. Потърпевшите са трима.

"Мъжът лежеше на земята, не знаехме дали е жив. Моят мъж му оказа помощ", разказва Ваня, която е свидетел.

Спорът между съседите става, заради забележка от семейства, че две жени вдигат шум на улицата. Тогава се появяват техни роднини и се стига до сбиването. Според МВР става дума за битов инцидент.

"Искам да подчертая, че става сбиване на етническа основа, между българи, роми или турци. Всички са български граждани. Задържани са две от лицата, причинили леки телесни повреди, като най-пострадало лице е този, който първи нанася удар", каза заместник-директорът на ОД на МВР Габрово Цветан Петков.

"Няма взети мерки за неотклонение. Няма повдигнати обвинения. Тепърва се уточняват телесните повреди", заяви районният прокурор Борислав Борисов.

Жените, които са вдигали шум и техните близки са от маргиналната общност. Заради инцидента Община Габрово принуди две от обитателките да напуснат общинското жилище. Въпреки това, близо 500 души излязоха на протест в центъра на Габрово и поискаха оставката на кмета на града пред дома ѝ.

Недоволните преминаха в шествие през централните улици на Габрово и се събраха на мястото на сбиването, където бяха посрещнати от жандармерия и полиция, която не ги допусна до домовете на предизвикалите сбиването. Въпреки нагнетеното напрежение, протестът приключи преди полунощ без ексцесии.