Жители на Габрово излязоха на протест след случай на масов бой с пострадали. Протестът събра хора от града на площад „Възраждане“ в петък вечер. Част от гражданите поведоха събралото се множество на шествие в града, като протестиращите се събраха пред жилището на кмета на Габрово Таня Христова. Те отправиха искания за справедливост.

В целия град се наблюдава засилено полицейско присъствие, в Габрово са пристигнали и сили на жандармерията. По време на шествието се чуваха възгласи „Оставка“. След жилището на кмета на Габрово шествието се отправи през центъра на града към улица „Митко Палаузов“, на която се е състояло и сбиването на 6 май.

Полицията е отцепила жилището на номер 20 от улицата и не допуска протестиращите до къщата. До момента не е възникнало напрежение. На улица „Митко Палаузов“ бяха хвърлени две бомбички, като полицията пропуска само живущите в района, съобщава кореспондентът на БТА в Габрово Радослав Първанов.

На брифинг в полициятав петък бе обявено, че инцидентът от 6 май е битов. От Областната дирекция на МВР и от прокуратурата обясниха, че по данни на разследващите около 23:00 часа на 6 май между баба и внучка е възникнал скандал пред дома им. Заради шумното поведение съседи са им направили забележка, след което конфликтът е ескалирал до физическа саморазправа между близки и роднини на двете жени и живеещи в района. От прокуратурата уточниха, че всички участници са пълнолетни български граждани и жители на Община Габрово.

