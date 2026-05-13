Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България и инж. Георги Златев от Българска браншова камара „Пътища“, които коментираха серията от тежки пътнотранспортни произшествия през последните дни в студиото на „Твоят ден“.

По думите на Красимир Георгиев състоянието на пътната безопасност у нас се влошава от години.

„Занемарихме и унищожихме всичко изградено, а ново и по-добро не беше създадено. Контролът е заменен от хаос и институционално натрупване на структури, но без реален резултат“, заяви той. Според него слабата подготовка на водачите и липсата на ефективен контрол водят до системни грешки и тежки последици на пътя.

Инж. Георги Златев представи различен прочит на пътния инцидент на „Хемус“, като посочи, че катастрофата е станала на прав участък с добра видимост и отлична инфраструктура след ремонт. По думите му скоростният режим на участъка позволява движение до 100 км/ч за автобуси и товарни автомобили, а най-вероятната причина е значителна разлика в скоростите между двете превозни средства.

Той допълни, че при добра видимост от над 200 метра водачът е имал техническа възможност да реагира по-рано, а не в последния момент да предприеме изпреварване.

Красимир Георгиев се съгласи, че инфраструктурата в участъка е в добро състояние и че основният проблем най-вероятно е човешка грешка, вероятно повлияна и от умора на водача.

По отношение на възможностите за предотвратяване на градушки и тежки пътни инциденти чрез контролни системи и ракети за противоградова защита, Георгиев заяви, че съществуващите механизми невинаги са ефективни.

„Тези системи имат ограничено действие и не могат да гарантират пълен контрол над атмосферни явления с такава сила“, посочи той.

В хода на разговора бе обсъдена и ролята на контролните органи и санкционната система. Георгиев критикува подхода, при който основният акцент пада върху глоби и статистика, вместо върху превенция и промяна в поведението на водачите.

Инж. Златев предложи въвеждането на задължителни видеорегистратори в автобусите и товарните автомобили, за да се улесни разследването на инциденти и да се повиши прозрачността.

Според него също така е необходимо затягане на изискванията към професионалните водачи и по-строг контрол върху нарушенията им, като се даде приоритет на безопасността пред графиците и икономическия натиск.

Двамата експерти се обединиха около мнението, че са необходими системни промени в контрола и законодателството, както и по-строга регулация на превозвачите и професионалните шофьори.

Темата за употребата на обезопасителни колани в автобусите също беше повдигната, като беше подчертано, че те са задължителни там, където са налични, и биха могли да намалят тежестта на последствията при подобни инциденти.

Гостите коментираха и забавянията при кръвните проби след полеви тестове за наркотици, като подчертаха необходимостта от по-независима и по-бърза лабораторна система, отделена от структурите на МВР.

