Продължава разследването на тежката катастрофа между автобус и самосвал на АМ „Хемус”, която отне човешки живот. При инцидента, станал в посока София в района на голяма търговска верига, пострадаха 16 души, сред които и 3-годишно дете. Жертвата е мъж на 74 години.

Тежка катастрофа с автобус на АМ „Хемус”, има загинал и 16 пострадали

Автобусът се ударил в движещото се пред него превозно средство при изпреварване. Шофьорът на автобуса и на товарния автомобил бяха задържани. Водачът на влекача е с положителна проба за амфетамин и метамфетамин.

Верижна катастрофа на "Хемус"



Вчера, на едва няколко километра от този инцидент, се стига до нова катастрофа на аутобана. Тир се е завъртял на пътя и е скъсал е мантинелата. Друг тежкотоварен автомобил е спрял на около 300 метра от него, за да не се ударят. В този момент няколко коли се ударят във втория камион.

