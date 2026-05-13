Много бързо минаха нещата на първо четене в Правна комисия. Законопроектът на „Прогресивна България” беше внесен към 15:30 ч. в понеделник, в 10:00 ч. сутринта във вторник бяхме свикани на комисия. Това е доста ограничено време, дори за народните представители да се запознаят в дълбочина и да направят сравнителен анализ с другите внесени законопроекти на ПП и ДБ. Освен това, не остава никакво време на съсловните организации, институциите, органите на съдебната система и адвокатурата да вземат отношение по законопроекта. Това коментира депутатът от ПГ на „Продължаваме промяната” Велислав Величков в ефира на „Здравей, България” относно промените в Закона за съдебната власт, които минаха на първо четене .

„ВКС и ВАС изказаха лични становища на своите ръководни органи, тъй като нямаше време да реагират. Липсваше Съюзът на юристите в България - най-голямата правна организация. Това отне от качеството на дебата. Не чухме мнението на тези, които реформата ще засегне пряко, техните идеи за това как да се подходи при избора на новия ВСС и Инспектората към него и съответно какво може да прави или да не прави сегашният ВСС, чийто мандат е изтекъл”, заяви още Величков.

„Ние от „Продължаваме Промяната” направихме предложение в първия работен ден на НС. Текстът ни е абсолютно категоричен - до встъпване в длъжност на новия ВСС спират всички назначения в съдебната система. Колегите от „Прогресивна България” предлагат нещо подобно, но с някои изключения. Никакво обяснение не съдържат мотивите защо заместниците на административните ръководители трябва да са изключени от мораториума. Говорим за мораториум, но най-важната част - административните ръководители, не се засягат”, посочи той.

По думите му, ако продължи отрицателната селекция във ВСС, нищо няма да се промени. „Само ще се сменят едни партийни послушници с други. Това не трябва да се допуска”, каза Величков.

„Искаше ми се да чуя повече хора от управляващите да се изкажат. ДПС направиха странен реверанс - гласуваха „против” законопроекти на опозицията ПП и ДБ, но „за” законопроекта на „Прогресивна България”. Имаше някакъв стратегически вот, което ме изпълва с леко съмнение”, каза още той.

