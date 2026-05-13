Пътник на круизен кораб, пристигнал в Бордо във вторник вечерта, е починал, а всички хора на борда са поставени под карантина, съобщава френското издание Le Figaro.

Над 1700 души са изолирани на кораба, който е пристигнал от Брест, след съмнения за огнище на гастроентерит, съобщиха здравните власти. От общо 1233 пътници - предимно британци и ирландци, около 50 са проявили симптоми. Починалият е 90-годишен мъж. В момента се правят изследвания за евентуално наличие на норовирус. На борда има и 514 души екипаж.

Корабът е на компанията Ambassador Cruise Line и е отплавал от Шетландски острови на 6 май. По маршрута си спрял в Белфаст, Ливърпул и Брест, преди да достигне Бордо. По план следващата му дестинация е Испания.

Норовирусът, известен още като вирус Норуок, е най-честата причина за гастроентерит. Инфекцията, понякога наричана зимна болест с повръщане, се характеризира с диария, повръщане и стомашни болки. Може да се появят и треска или главоболие.

