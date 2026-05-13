Европейската комисия предложи нови правила за опростяване на пътуванията в Европа. Приети са три предложения за регламенти - за мултимодални резервации, за продажба на билети за железопътен транспорт и за защита на пътниците с единични билети.

Предложените промени ще улеснят планирането и резервацията на пътувания – регионални, на дълги разстояния и трансгранични, особено в железопътния транспорт с множество оператори. С новите правила, които са част от политическите насоки на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, ще се осигури по-добра защита на пътниците.

Комисията предлага мерки, които дават възможност за резервация на един билет, дори когато пътуването включва няколко различни жп оператора. Това ще направи сектора по-прозрачен и достъпен. Пътниците ще могат да намират, сравняват и купуват комбинирани услуги от различни превозвачи с единичен билет, закупен с една трансакция в избрана от тях платформа. Това може да бъде независим сайт или услуга на самия железопътен оператор.

В случай на изпусната връзка при прекачване между различни оператори, пътниците с единичен билет ще се ползват от пълна защита на своите права. Това включва осигуряване на помощ, премаршрутиране, възстановяване на разходите и обезщетение.

Европейската комисия въвежда и нови задължения за платформите за продажба и операторите – да осигурят справедлив достъп до билети и неутрално представяне на възможностите за пътуване. От платформите ще се изисква да показват офертите безпристрастно, включително със сортиране според емисиите на парникови газове, когато това е възможно. Правилата ще гарантират, че транспортните оператори и платформите за продажби ще могат да сключват прозрачни и недискриминационни търговски споразумения помежду си.

Редактор: Мария Барабашка